COVID-19’dan 2 ölüm

COVID-19 kaynaklı ölümler can yakmaya devam ediyor. Pandemi Hastanesi, Yoğun Bakım Servisi’nde bu sabah 73 yaşındaki Şengül Saltan ve 92 yaşındaki Halil Cambaz yaşamını yitirdi.

Pandemi Hastanesi’nden edinilen bilgide, 73 yaşındaki Şengül Saltan 2 doz Sinovac aşılı olması gerekçesiyle “aşısız” sayıldı.

73 yaşında hayatını kaybeden Şengül Saltan’ın aynı zamanda kalp yetmezliği gibi bazı yan hastalıklarının da bulunduğu ifade edildi.

92 yaşındaki Halil Cambaz’ın ise hiç aşı yaptırmadığı öğrenildi.

Bu sabah meydana gelen iki ölümle birlikte, ülkede COVİD-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 120’ye yükseldi.