COVID-19’dan bir kayıp daha

Pandemi Hastanesi’nde COVID-19 tedavisi gören 101 yaşındaki Cemaliye Çıralı bugün saat 15.00 sularında yaşamını yitirdi.

Pandemi Hastanesi’nden edinilen bilgide; COVID-19’a yakalanan ve kalp yetmezliği nedeniyle Pandemi Hastanesi’nde tedavi gören, zaman zaman Yoğun Bakım bölümüne alınan 101 yaşındaki Cemaliye Çıralı’nın hayatını kaybettiğini öğrenildi.

51 yaşındaki hasta yoğun bakımda

Öte yandan Pandemi Hastanesi’nde bugün itibariyle yatış yapan 51 yaşındaki bir erkek hastanın yoğun bakımda tedavi gördüğü bilgisi de paylaşıldı.