101 yaşındaki hasta yoğun bakımdan çıktı

COVID-19’a yakalanan ve kalp yetmezliği nedeniyle Pandemi Hastanesi Yoğun Bakım bölümünde 3 gün boyunca tedavi gören 101 yaşındaki Cemaliye Çıralı, normal servise alındı.

Pandemi Hastanesi, Yoğun Bakım Uzmanı Doktor Raşit Bedevi’den edinilen bilgiye göre, Çıralı’nın yoğun bakımdan çıkmasıyla şu an yoğun bakımda tedavi gören hasta da kalmadı.

Bedevi, “Son hastamız da 101 yaşında yoğun bakımdan çıkmayı başardı, bu bizi çok mutlu etti. Kalp yetmezliği olan bir hastaydı bu nedenle hastaneye geldi, bir gün sonra yoğun bakıma aldık, burada takip ettik, şimdi normal servise alındı” dedi.