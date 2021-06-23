Covid-19’da yeni varyant Delta Plus: Hindistan ‘endişe verici’ uyarısı yaptı

Hindistan hükümeti ilk olarak Avrupa’da tespit edilen yeni Covid-19 varyantı Delta Plus’ı ‘endişe verici’ olarak sınıflandırdı. Söz konusu varyant Hindistan çıkışlı Delta’nın bir türevi.

Hindistan’ın şimdiden alarm zilini çalması Delta varyantını duyurmada geç kalmasına bağlanıyor. Birçok bilim insanı, Hindistan’ı, nisan ve mayıs aylarında ikinci dalgaya yol açan Delta varyantını tespit etmede ağır davranmakla suçlamıştı.

Delta varyantı Hindistan’da, enfeksiyon sayılarında çarpıcı artışa neden olmuş ve ülkenin sağlık sistemini felç etmişti. Ülkede hastaneler dolup taşmış, oksijen tükenmiş ve krematoryum ve mezarlıklarda yer kalmamıştı.

‘Virüs akciğerlere daha kolay bağlanıyor’

BBC’nin haberine göre, Hindistan Sağlık Bakanlığı, nisan ayında üç eyaletteki altı bölgeden alınan 40 örnekte Delta Plus varyantı tespit etti. Delta Plus’un daha hızlı yayıldığını belirten bakanlık, virüsün akciğer hücrelerine daha kolay bağlandığını ve monoklonal antikor tedavisine potansiyel olarak dirençli olduğunu belirtti.

Delta Plus, ABD, Britanya, Portekiz, İsviçre, Japonya, Polonya, Nepal, Rusya ve Çin’de de görüldü. Hayli bulaşıcı Delta varyantı ise 80 ülkeye yayılmış durumda.

Uzmanlar virüslerin her zaman mutasyona uğradığını ama çoğu değişikliğin önemsiz olduğunu belirtiyor. Hatta bazı mutasyonların virüse zarar bile verdiğine dikkat çekiyor. Ancak bazı varyantların hastalığı daha bulaşıcı veya tehdit edici hale getirebileceği uyarısı da yapılıyor.

Virologlar temkinli

Hintli yetkililer her ne kadar yeni varyant için alarm verse de önde gelen virologlar, Delta Plus’ın endişe verici olduğunu söylemek için ellerinde yeterli veri bulunmadığını belirtiyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığı her ne kadar virüsün ‘endişe verici’ olduğunu duyursa da önde gelen virologlardan Dr. Gagandeep Kang bu tanımın yapılabilmesi için henüz erken olduğunu söyledi: Gerçekten endişe verici olduğunu düşünmek için biyolojik ve klinik bilgilere ihtiyacınız var.”

Louisiana Eyalet Üniversitesi’nden virolog Dr. Jeremy Kamil, “Bunun orijinal Delta’dan daha tehlikeli olduğuna inanmak için fazla nedenimiz yok” diyerek şöyle devam etti: “Delta Plus varyantı, pandeminin erken dönemlerinde enfekte olmuş kişiler ve aşıya karşı zayıf ya da eksik bağışıklık geliştirmiş kişiler arasında yayılma konusunda biraz daha avantajlı olabilir. Sakin olmak lazım. Hindistan ya da başka bir ülke bu varyantın daha tehlikeli olduğuna dair henüz yeterli veri toplamış veya yayınlamış durumda değil.”

Hintli bir başka virolog Dr. Anurag Agarwal, Delta Plus varyantının halk sağlığı bakımından endişe veya paniğe yol açması için bir neden bulunmadığını belirtti “Henüz kaygı verici bir durum yok. Dikkatle takip ediyor ve tüm halk sağlığı önlemlerini artırıyoruz.”