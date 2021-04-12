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Covid- 19 pozitif anne Makarios Hastanesinde normal doğum yaptı

Covid- 19 pozitif anne Makarios Hastanesinde normal doğum yaptı

Kıbrıs’ın güneyinde, Covid-19 pozitif olan annen pazar günü Lefkoşa’daki Makarios Hastanesi'nde normal bir doğum yaptı

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Kıbrıs’ın güneyinde, Devlet Sağlık Hizmetleri Örgütü Sözcüsü Charalambos Charilaou, Covid-19 pozitif olan annenin pazar günü Lefkoşa’daki Makarios Hastanesi'nde normal bir doğum yaptığını açıkladı.
 
Sözcü, kadının Makarios Hastanesi’ndeki Covid-19 birimdeki özel tasarlanmış bir odada normal doğum yaptığını belirtti.
 
Charilaou, salgının başlamasından bu yana COVID-19 ile doğum yapan annelerin sayısının üçe ulaştığını; diğer iki doğumun ise özel bir ameliyat odasında yapıldığını söyledi.

 

 

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