Covid- 19 pozitif anne Makarios Hastanesinde normal doğum yaptı

Kıbrıs’ın güneyinde, Devlet Sağlık Hizmetleri Örgütü Sözcüsü Charalambos Charilaou, Covid-19 pozitif olan annenin pazar günü Lefkoşa’daki Makarios Hastanesi'nde normal bir doğum yaptığını açıkladı.



Sözcü, kadının Makarios Hastanesi’ndeki Covid-19 birimdeki özel tasarlanmış bir odada normal doğum yaptığını belirtti.



Charilaou, salgının başlamasından bu yana COVID-19 ile doğum yapan annelerin sayısının üçe ulaştığını; diğer iki doğumun ise özel bir ameliyat odasında yapıldığını söyledi.