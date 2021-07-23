COVID-19: Kuzeyde 13 bin 285 test, 135 pozitif, 1 can kaybı
Kıbrıs’ın kuzeyinde son 24 saatte yapılan 13 bin 285 testten 135’i pozitif çıktı. Pozitif vakalardan 104'ünün yerel, 6’sının hava yoluyla gelenlerden, 25’inin ise karantinadaki temaslılardan saptandığı açıklandı.
Kıbrıs’ın kuzeyinde son 24 saatte yapılan 13 bin 285 testten 135’i pozitif çıktı. Pozitif vakalardan 104'ünün yerel, 6’sının hava yoluyla gelenlerden, 25’inin ise karantinadaki temaslılardan saptandığı açıklandı. Bir kişi daha hayatını kaybederken iyileşen 27 kişi de taburcu edildi.
Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre vakalardan 6’sı yurt dışından, 25’i temaslılardan, 24’ü Lefkoşa, 43’ü Girne, 19’u Mağusa, 13’ü Güzelyurt, 2’si İskele ve 3’ü de Lefke bölgesinden.
Yerel vakaların dağılımı şöyle:
Lefkoşa Merkez-4 Gaziköy-3 Gönyeli-6 Haspolat-4 Hamitköy-2 Göçmenköy-1 K.Kaymaklı-2 Taşkınköy-1 Marmara-1
Girne Merkez-9 Çatalköy-6 Alsancak-6 Karaoğlanoğlu-4 Doğanköy-4 Karakum-1 Lapta-6 Karşıyaka-1 Yukarı Girne-1 Dikmen-3 Boğazköy-1 Esentepe-1
Gazimağusa Merkez-4 Yeniboğaziçi-1 Tatlısu-1 Görneç-4 İnönü-1 Mutluyaka-2 Karakol Bölgesi-2 Çanakkale-1 Dumlupınar-2 Güvercinlik-1
İskele: Mehmetçik-1 Ziyamet-1 Güzelyurt: Yayla-3 Bostancı-2 Güzelyurt Merkez-6 Gayretköy-1 Şahinler Köyü-1/Lefke Merkez-2 Doğancı-1
Bugün itibarıyla Covid-19 genel durumu şöyle:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.793.391
Toplam Vaka Sayısı: 10.438
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 9090
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1310
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 70
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1102
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 133
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 38
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 653
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 234
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 269
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3180
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 27.868