Covid-19 Haftalık Rapor: 20-29 yaş grubu dikkat!

YENİDÜZEN (ÖZEL)

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin haftalık COVID-19 raporuna göre, 21-27 Temmuz tarihleri arasında toplam 116 bin 542 test yapıldı. Yapılan testler sonucu 912 yerel, 31 yurtdışı olmak üzere toplam 943 vaka belirlendi, tespit edilen yerel vakaların 131’ini pozitife dönen temaslıların oluşturduğu açıklandı.

Covid-19 Pozitif vakalarının önemli çoğunluğunun 20-29 yaş aralığında olması ise dikkat çekti.

Sağlık uzmanlarının 21-27 Temmuz tarihli Sağlık Raporu'na göre Test Pozitiflik Oranı % 0,81 olarak dikkat çekerken, vaka sayısındaki yükselme sürdü.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin hazırladığı rapora göre, vaka sayısı % 16 oranında arttı, ancak, hastanede tedavi görenlerin sayısında düşüş yaşandı.

Yerel vakalar yükselişte

Son yayınlanan rapora göre toplam vaka sayısında artış gözlemlendi. Pozitif hasta sayısındaki artış çoğunlukla yerel vakalar arasında gözlemlendi. Geçtiğimiz haftaya göre yereldeki COVID-19 pozitif sayısında 103 kişilik bir artış yaşandığı açıklandı. Yurtdışı vakalarındaki artış ise 10.

Vaka artışında 20-29 yaş aralığı ilk sırada

Covid-19 Pozitif vakalarının önemli çoğunluğunun 20-29 yaş aralığında olması dikkat çekti. 21-27 Temmuz haftasında toplam 943 vakanın 247'si 20-29 yaş grubunda görülürken, bunu 208 vaka ile 30-39 yaş grubu izledi.

Öte yandan haftalık rapora göre 70 yaş ve üzeri vatandaşlar 25 vaka ile hastalığın en az görüldüğü yaş grubunu oluşturdu.

6 yoğun bakım hastası, 2 ölüm

Raporun kapsadığı tarihler arasında 80 yaşında iki erkek hasta hayatını kaybetti. Öte yandan 27.07.2021 itibariyle adanın kuzeyindeki aktif vaka sayısı 1653 olarak belirlendi. 6’sı yoğun bakım servisinde olmak üzere 84 hastanın tedavisine hastane ortamında devam ediliyor.

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