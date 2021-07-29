Daha fazla aşılanma şart!

KUZEY: 280 bin 502 doz – Nüfusun % 32.8’i - Birinci doz aşı olan kişi sayısı: 154 bin 761

- İkinci doz aşı yaptıran kişi sayısı: 125 bin 741 - Devlet Planlama Örgütü’nün 2019 nüfus projeksiyonuna göre 382,230 olan nüfusun yüzde 32.8’i çift doz aşı yaptırdı. GÜNEY: 970 bin 77 doz - Nüfusun % 52.8 - Birinci doz aşı olan kişi sayısı 526 bin 537

- İkinci doz aşı yaptıran kişi sayısı 443 bin 540

- Son resmi nüfus sayımına göre 838 bin 897 kişi olan nüfusun yüzde 52.8’i çift doz aşı yaptırdı.

Derya ULUBATLI

Covid-19 salgını için henüz istenilen aşılama düzeyini ulaşılamadı.



Dünya Sağlık Örgütü bilim uzmanı Dr. Soumya Swaminathan sağlıklı bir toplum bağışıklığına ulaşmak için nüfusun yüzde 60-70’inin aşılanması gerektiğini söyledi.



Son resmi rakamlara göre Kıbrıs’ın kuzeyinde 280 bin 502 doz aşı yapılırken, güneyde ise 959 bin 464 aşı uygulandı.



Sağlık Bakanı rakamları açıkladı

Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel dün katıldığı bir televizyon programında Kıbrıs’ın kuzeyinde 27 Temmuz 2021 itibariyle toplam 280 bin 502 doz aşı yapıldığını açıkladı. Birinci doz aşı olan kişi sayısının 154 bin 761 olduğunu belirten Üstel, ikinci doz aşı yaptıran kişinin ise 125 bin 741 olduğunu bildirdi.

Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın 27.7.2021 tarihli güncellemesine göre ise 26.07.2021 tarihine kadar yapılan toplam aşı sayısı 970 bin 77. Bu rakamın 526 bin 537’sini sadece ilk doz oluştururken, aşı programını tamamlamış kişi sayısı ise 443 bin 540 oldu.

Öte yandan Fileleftheros gazetesinin haberine göre adanın güneyinde 200 bin civarı yetişkinin halen aşı olmadığı belirlendi. Yine aynı habere göre hastanede tedavi gören 292 hastanın yüzde 88’inin ise aşı geçmişi olmadığı açıklandı.

Aşı uygulaması sonrası adanın güneyindeki coronavirüs kaynaklı ölüm sayısında da düşüş gözlemlendi. Hızla devam eden aşılama çalışmalarına karşın aşı karşıtı kişilerin sayısı ise az değil.

Aşılama uygulamasının başlamasından itibaren Lefkoşa ve Limasol bölgelerinde yapılan birçok küçük eylemin ardından, 18.7.2021 tarihinde 10.000 kişinin katılımıyla, kapsamlı bir aşı karşıtı protesto düzenlendi. Aralarında doktor ve kilise mensubu kişilerin de bulunduğu grup başkanlık sarayına yürüdü.

Öte yandan Sağlık Bakanı Ünal Üstel, “elimizde bol bol aşı var” diyerek halka aşı olma çağrısında bulundu. Katıldığı bir televizyon programında ülke genelindeki aşılanma oranının yüzde 40 civarında olduğunu söyleyen Üstel, “Dünyada aşıya ulaşamayan ülkeler var. Biz şanslıyız. Her hafta bize aşı geliyor ama müşteri yok” şeklinde konuştu.

Kıbrıs’ın kuzeyindeki hekimler aşı konusunda ne dedi?

Dr. Gürkut: “Aşı olan kişiler virüsü kapsa bile, aşı olmayanlara göre çok daha hızlı toparlanıyor”

Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut, aşıların genel olarak birçok hastalığın tedavisinde kullanıldığını ve hastalık tedavisinde bilinen en önemli koruyucu sağlık hizmetlerinden biri olduğunu belirtti. Bu anlamda COVID-19 salgınıyla mücadelede de aşının kaçınılmaz olduğunu söyleyen Gürkut, aşı sayesinde virüs kaynaklı ölüm riskini azaltmayı hedeflediklerini kaydetti. Gürkut açıklamasına şöyle devam etti: “Bu virüsün mutasyona uğraması zaten beklenen bir şeydi. Ülkemizde de görülen Delta varyantı virüsü daha da güçlendirdi ve bulaşma hızını artırdı”. Aşının virüsün etkilerini azaltma konusunda oldukça etkili olduğunun altını çizen Gürkut, “Aşı olan kişiler virüsü kapsa bile, aşı olmayanlara göre çok daha hızlı toparlanıyor. Aşı hastalığın ağırlaşma ihtimalini düşürüyor, bizi ölümden koruyor” dedi.

Gürkut, Sağlık Bakanlığı’nın da bu konuda yeni uygulamalara yer açması gerektiğini savundu, “bakanlığımız bir an önce delta varyantına karşı daha etkili aşıların ülkedeki uygulama alanını genişletmek adına adımlar atmalıdır” dedi. Aşının yaygınlaştırılması gerektiğini söyleyen Gürkut, aşılı kişilere bazı avantajlar sağlanmasının da bu konuda teşvik edici olabileceğini dile getirdi.

Dr. Vudalı: “Herkes aşı olana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz”

Pandemi Hastanesi hekimlerinden Emre Vudalı, aşının virüsle mücadelede konusunda ciddi bir koruyucu olduğunu söyledi. Aşı olan kişilerde yoğun bakıma girme ve ölüm oranlarının azaldığını belirten Vudalı, bu sonuçların gerçek verilerle kanıtlanmış olduğunun da altını çizdi: “COVID-19 aşılarının yaygın uygulandığı ülkelerde vaka sayılarında artış olsa da, ölüm oranlarında ciddi azalmalar gözlemlendi. Dünyadaki verilere bakmak, aşının ne kadar etkili olduğunu görmek için yeterlidir. Gerçek veriler bizim için en büyük kanıttır”. Vudalı ayrıca dünya genelinde aşılarla ilgili birçok yanlış bilgi olduğunu ve insanların sosyal medya aracılığıyla ulaştığı bu yanlış bilgilerden dolayı aşıdan kaçındığını da belirtti. Bu yanılgıyı düzeltmek için insanları doğru bilgi kaynaklarına yönlendirmek gerektiğini söyleyen Vudalı, sözlerine şöyle devam etti: “Sosyal medyadan dolayı birçok insan kaynağı belli olmayan haberlerde, aşıyla ilgili olumsuz şeyler okuyor. Dünya Sağlık Örgütü de pandeminin başından beri bu yanlış bilgilerle mücadele ediyor. Ülkemizde de aynı sorun var. Bununla başa çıkmanın yolu doğru kaynaklardan doğru bilgiler almaktır. Sağlık Bakanlığı ve Tapibler Birliği halkı doğru bilgilendirecek ve aşı olmayı teşvik edecek paylaşımlarda bulunabilir”. Vudalı hekimler olarak kendilerinin de kanıtlara dayalı bilimsel açıklamalar yapmaya devam edeceklerini, toplumdaki her birey aşı olana kadar uğraşacaklarını dile getirdi.

Dünyada durum

New York Times gazetesinin 26 Temmuz 2021 tarihli güncellemesine göre, 2.12.2020-25.07.2021 tarihleri arasında dünya genelinde yapılan aşı sayısı 3.88 milyara ulaştı. Bu rakamın ülkelere göre dağılımı incelendiğinde tam doz aşılanmalarda en yüksek oranın yüzde 73 ile Malta’ya, ilk doz aşılanmalardaki en yüksek oranın ise yüzde 79 ile birleşik Arap Emirlikleri’ne ait olduğu gözlemlendi. Aynı kaynağa göre Türkiye’nin tam doz aşılanma oranı %28 iken, Kıbrıs’ın güneyinde bu rakam %37.

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), aşılanmanın COVID-19 ile mücadele konusunda oldukça önemli bir adım olduğunu açıkladı. Bireylerin mutlaka aşı olması gerektiğini söyleyen Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri, aşı karşıtlığının ise COVID-19 salgınını çok daha kötü boyutlara ulaştırabileceği uyarısında bulundu. Buna karşılık Avrupa Birliği bünyesinde yapılan bir araştırma, Avrupa’daki aşı karşıtlığının yetişkinler arasında yüzde 27’ye ulaştığını, dört kişiden birinin aşı olmaktan kaçındığını ortaya koydu.

Dünya genelinde devam eden aşı seferberliğinin yanı sıra, aşıya karşı olanların sayısı da oldukça fazla. Çeşitli sebeplerle aşı olmak istemeyen vatandaşların gittikçe yayılan etki alanına karşı uzmanlar, COVID-19 kaynaklı ölümlerin ancak aşı yoluyla azalacağına inanıyor. Korunmayı artırmak isteyen yetkililer, tüm dünyada aşıyı teşvik etmek üzere yeni adımlar atmaya başladı.

Türkiye’de aşıyı teşvik etmek için “pozitif ayrımcılık” kararı gündeme geldi. T.C Sağlık Bakanlığı aşıyı zorunlu bir uygulama olarak göstermezken, aşı olmanın bir toplum sorumluluğu olduğunu belirterek halka aşı olma çağrısı yaptı.

Öte yandan İngiltere’de aşı sonrası artan vakalara karşın ölüm oranında önemli bir düşüş gözlemlendi.

İtalya ve Fransa’da ise yetkililer, aşı karşıtı protestolara karşılık aşıyı teşvik edecek yeni kararlar almaya ve sosyal sorumluluk projelerini sürdürmeye devam ediyor.

Türkiye’de aşılı kişilere “pozitif ayrımcılık” kararı gündemde

Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve Sağlık Bakanlığı’nın yapılan değerlendirmeler sonucu 27 Temmuz tarihi itibariyle aşıya teşvik kurallarını gündeme taşındığı açıklandı. T.C Sağlık Bakanlığı’nın 28.7.2021 tarihli güncellemesine göre ülke genelinde toplam 69 milyon 205 bin 242 aşı yapıldı. Bunlardan 40 milyon 63 bin 633’ü sadece tek doz iken, 24 milyon 809 bin 463 kişi iki dozluk aşı programını tamamladı. Son güncellemelere göre Türkiye’nin, yapılan toplam aşı sayısına göre dünya genelinde 9. sırada olduğu belirlendi.

Bayram sonrası hızla artan vakalara karşı ölüm oranının az olması aşılamaya bağlanırken, aşısız vatandaşlar için tehlikenin sürdüğü uyarısı yapıldı. Türkiye’deki uzmanlar bu durumu “aşısızların pandemisi” olarak nitelendirildi. T.C Sağlık Bakanlığı ülke genelinde aşı olmanın zorunlu olmadığını söylerken, aşı olmanın da kişinin toplumuna karşı yerine getirmesi gereken bir sorumluluk olduğunun altını çizdi. Bakanlık aşılı kişilere pozitif ayrımcılık uygulanmasının da gündemde olduğunu bildirdi. Bu pozitif ayrımcılığın genellikle sosyal alanlarda uygulanacağını belirten bakanlık yetkilileri, sosyal aktivitelerin aşısız kişilere yasaklanması için karar aşamasında olduklarını açıkladı.

Aşı, İngiltere’de COVID-19 kaynaklı ölüm oranını yüzde 38 azalttı

İngiltere’de ise son güncellemelere göre halkın yüzde 56’sının iki doz aşısını tamamladığı bildirildi. Son beş gündür vaka sayısında artış gözlemlenen İngiltere’de, ölüm oranlarında ise azalma oldu. Euronews haberine göre yapılan aşılamalar sonucu İngiltere’deki ölüm oranı yüzde 38 azaldı. İngiltere Milli İstatistik Ofisi’nin araştırmasına göre ise ülkede aşı karşıtları da mevcut. İngiltere’deki vatandaşların yüzde 36’sı aşının yan etkilerinden korktuğu için, yüzde 12’si gereksiz bulduğu için, yüzden 22’si ise doğurganlığı etkilediğini düşündüğü için aşı olmaya sıcak bakmıyor.

Avrupa’da durum nasıl?

İtalya’da ülkenin tanınmış kişilerinden “aşıya teşvik” paylaşımları

Pandemiden çok yüksek bir kayıp bilançosuyla çıkan İtalya’da son verilere göre halkın yüzde 52’si aşılandı. Milano Üniversitesinin yaptığı bir araştırmayı yayınlayan İtalyan Reppublica gazetesi, araştırmaya göre aşı karşıtı İtalyan vatandaşların oranının %3’ü geçmediğini açıkladı. Toplumun yarısının zorunlu aşı uygulamasına olumlu baktığını gösteren araştırmaya göre, her 20 kişiden biri ise aşı konusunda kararsız. Kararsız olan kesimin aşıya tamamen karşı olmadığını belirten Repubblica, bu kişilerin aşının etkilerine karşı kuşkucu bir yaklaşımda bulunduğunu ve daha net başarı verilerine ulaşana kadar beklemek istediğini kaydetti. Öte yandan İtalyan Ulusal Sağlık Enstitüsü, ülkede coronavirüs sebebiyle hayatını kaybetmiş hastaların yüzde 99’unun, aşı programını tamamlamamış kişiler olduğunu belirledi.

Ülkenin tanınmış kişilerinin sosyal medya ve televizyon aracılığıyla aşıyı teşvik edici paylaşımlarda bulunduğu bildirildi.

Fransa’dan aşı olmayan kişilere maaş kısıtlaması

Fransa’da ise halkı aşı olmaya yönlendirmek adına yeni adımlar atıldı. BBC’nin haberine göre sağlık çalışanlarının aşı olması zorunlu kılındı, 15 Eylül’e kadar aşı olmayan çalışanların maaşlarını alamayacağı açıklandı. Kapalı mekanlarla ilgili de ciddi kısıtlamalar getirildi. Yeni kararların işletme sahiplerine, uygulamayı yerine getirmeyi reddeden çalışanlara 2 ay maaş vermeme, ısrarcı olmaları halinde işten çıkarma hakkı tanıdığı bildirildi. Senato kararlarının ardından yüzlerce Fransız vatandaşı aşı randevusu alırken, birçok aşı karşıtı da protestolar için sokaklara döküldü.

