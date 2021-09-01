COVID-19: 1 ölüm, 143 pozitif vaka
Son 24 saatte yapılan test sayısı 15.744 olup, 125'i yerel 143 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 112 kişi taburcu edilmiştir.
Son 24 saatte yapılan test sayısı 15.744 olup, 125'i yerel 143 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 112 kişi taburcu edilmiştir.
1 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 17 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 125 kişi ise yerel vakadır.
48 kişi Lefkoşa, 49 kişi Girne, 13 kişi Mağusa, 3 kişi İskele, 6 kişi Güzelyurt, 6 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
1 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.744
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 143
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 17
Yerel Vaka Sayısı: 125
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 112
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 2.465. 445
Toplam Vaka Sayısı: 16.566
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 13.953
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2157
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 132
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1910
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 97
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 63
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 18
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 4930
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 301
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 459
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3425
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 42.915