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Covid-19: 1 ölüm, 137 pozitif vaka

Covid-19: 1 ölüm, 137 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 16.850 olup, 110'u  yerel 137 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 293 kişi taburcu edilmiştir.

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 16.850 olup, 110'u  yerel 137 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 293 kişi taburcu edilmiştir.

5 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 22 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 110 kişi ise yerel vakadır.

45 kişi Lefkoşa, 35 kişi Girne, 18 kişi Mağusa, 2 kişi İskele, 9 kişi Güzelyurt, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

 

31 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.850   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 137

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 5

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 22

Yerel Vaka Sayısı: 110 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 293

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2.449.701 

Toplam Vaka Sayısı: 16.421  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 13.953  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2126

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 116

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1899

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 92   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 62  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 19      

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 6550

 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 626

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 651

 

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3583 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 42.456 

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