Corona virüs aşılarını taşıyacak şirket açıklandı

NTV’den yapılan açıklamaya göre; ABD’li Pfizer ile Alman Biontech SE, dün corona virüs aşısı faz 3 sonuçlarında yüzde 95’in üzerinde başarı sağlandığını açıklarken lojistiği sağlayacak şirket de belli oldu. Anlaşmaya göre Pfizer-Biontech aşılarını dünyaya bir diğer Alman lojistik şirketi va-Q-tec ulaştıracak.

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NTV’nin yapmış olduğu açıklamaya göre; En az 1 milyar doz üretilecek Pfizer-Biontech corona virüs aşısının -70 derecede muhafaza edilerek ülkelere nasıl dağıtılacağı sorusu üzerine Almanya Bavyera şehri Würzburg merkezli lojistik şirketi va-Q-tec, “Bunun çözümü var” dedi.

Corona virüse karşı dünya, aşı müjdelerini sırasıyla alırken aşının nasıl muhafaza edileceği ve nasıl taşınacağı gibi sorular gün yüzüne çıktı. Üçüncü aşama klinik denemelerinin sonuçlarında yüzde 95'ten fazla koruma sağladığı açıklanan Pfizer/BioNTech'in aşısının Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi'nden (FDA) Aralık ayı ortasında onay alabileceği açıklandı. Yakın zamanda onay alması beklenen aşının corona virüs hastalarına ve diğer kişilere ulaşması sorusu üzerine yeni bir anlaşma imzalandı.

Taşıma işlemi için "Vakumlu yalıtım panellerinden" oluşan "termo-kutular" kullanan şirket bu panellerin polistiren ve cam elyafı gibi geleneksel ısı yalıtım malzemelerinden on kat daha etkili olduğunu belirtti.

10 Milyar dozluk aşı için 1000 adet yüksek teknolojili konteyner

DHL tarafından yapılan yakın tarihli bir araştırmaya göre, dünya çapında 10 milyar dozluk Pfizer-BioNTech aşısının taşınması için 15 milyon soğutucuya ihtiyaç duyulacağı açıklanmıştı.



Va-Q-tec’in kurucusu ve CEO'su Joachim Kuhn, şirketin dünya çapında bir düzineden fazla farklı aşı projesinde yer aldığını ve birçoğunun çok düşük sıcaklıklarda depolanması gerektiğini belirtti. 40 uluslararası istasyon ağında 1000 adet yüksek teknolojili konteyner filosu olan şirketin CEO'su Kuhn, "Güçlü bir talep var ve bunu karşılamak için tüm gücümüzle çalışıyoruz" şeklinde konuştu.



Şirketin sitesinde yapılan açıklamada “va-Q-tec'in yüksek teknoloji ürünü pasif taşıma kapları, birkaç gün dâhil olmak üzere -70 ile 25 derece arasındaki çeşitli aralıklarda sabit sıcaklıkları güvenilir bir şekilde koruyarak, sıcaklık kontrollü aşı dağıtımı için gerekli temel teknolojiyi sağlar” denildi.

Joachim Kuhn: “Corona virüs aşısının küresel dağıtımını en iyi şekilde sağlayabiliriz”



Şirket CEO’su Joachim Kuhn, yapmış olduğu açıklamada “Birinci sınıf bilim adamları çok kısa sürede aşı geliştirdiler ve şimdi biz de aşının dağıtımına güvenli taşıma çözümlerimizle yardımcı oluyoruz” şeklinde konuştu. Kuhn, “Mevcut anlaşma, yirmi yıllık kurumsal tarihimizdeki en kapsamlı anlaşması hatta belki de sektördeki en kapsamlı anlaşma” ifadelerini kullandı. “Eşsiz taşıma teknolojimizle, geniş portföyümüz ve uzun yıllara dayanan tecrübemizle corona virüs aşısının küresel dağıtımını en iyi şekilde sağlayabiliriz” diyen Kuhn, konuşmasında “Covid-19 salgınına karşı küresel savaşın merkezinde bulunabilmekten gurur duyuyoruz" ifadelerine yer verdi.