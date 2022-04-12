Çolakoğlu: “Burslar 4 ay geriden ödeniyor”

CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu, “Okulların, Öğrencilerin ve Kültürel Mirasın Getirildiği Son Durum” konulu konuşma yaptı.

İlgili bakanın Genel Kurul’da olması nedeniyle teşekkür eden Çolakoğlu, Aralık 2021’in burs ödeneğinin Mart’ta ödendiğine işaret ederek, 4 aylık gerilikte öğrencilerin haklı olmasının sorunlara çözüm getirmediğini söyledi.

Ayın 12’si olmasına rağmen Mağusa Belediyesi emekçilerinin maaşlarını alamadığını kaydeden Çolakoğlu, bu ailelerin burs alan çocukları için bursun önemine dikkat çekti. Çolakoğlu, bu konuda öncelikli çalışma yapılıp, geriliklerin kapatılması gerektiğini ifade etti.

Bakanlığın okullara sağladığı bütçeye değinen Çolakoğlu, çoğu okulda fotokopi makinelerinin çalışmadığını anlattı. Çözüm için özel şirketlerden fotokopi makinesi kiralandığını ifade eden Şifa Çolakoğlu, bu ödenen karşılığın bütçede yer almadığını belirtti.

Kağıt ihtiyacının okul aile birlikleri tarafından karşılandığını aktaran Çolakoğlu, bu tür ihtiyaçlar için büyük ölçekli okullarda harcanan paraya dikkat çekti. Ustaların ödemeleri geç aldıkları için devlete hizmet vermek istemediğini de anlatan Çolakoğlu, okul kantini giderlerinin, okul aile birlikleri aracılığıyla düzenlenmesi önerisini dile getirdi.

Şifa Çolakoğlu, okullardaki akıllı tahtaların bakım ve onarımının uzun süredir yapılamadığını kaydederek, okullardaki akıllı tahta sayısını, kaç tanesinin çalıştığını sordu.

Okullarda ciddi anlamda bakım, onarıma ihtiyaç olduğunu ifade eden Şifa Çolakoğlu, tüm okullar için ayrılan bakım-onarım kaleminin ne olduğunu sordu.

Türkiye’ye temsiliyet için giden öğrencilere verilen harcıraha değinen Çolakoğlu, ödeneğin yeterli olmadığını anlattı ve bunu devletin karşılaması gerektiğini söyledi.

Ülkede ibadet ihtiyacının karşılanacağı birçok yer bulunduğunu ifade eden Şifa Çolakoğlu, Lala Mustafa Paşa Cami’nin restore edilmesini örnek göstererek, iki yıl önce kapatılan Buğday Cami’nin kültür-sosyal aktivite merkezi olarak insanlığa kazandırılması gerektiğini kaydetti. Meclis kürüsünden Buğday Camii ile ilgili fotoğraflar da gösteren Çolakoğlu, böylesi bir kültürel değere takılan aydınlatma aracını eleştirdi.

“Bu eserler bu şekilde mi korunacak, buna kim izin verdi?” sorusunu soran Çolakoğlu, yapılan işlerin mantığı olmasını istedi.

Cuma günü Dünya Sanat Günü olduğuna dikkat çeken Şifa Çolakoğlu, ülkenin sanatçılarını selamladı, emekleri için teşekkür etti ve günlerini kutladı.