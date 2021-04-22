TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgınına karşı aşılama sürecinin Ramazan ayında da devam ettiğini belirtirken, "İki aşı türü şu an aktif olarak kullanılmakta ve bunların sayısını artırmaya yönelik çalışmalar da devam etmektedir. Çok yakında Sputnik V aşısının da devreye gireceğini belirtmek isterim" dedi.

Koca, salgındaki vaka artışına ilişkin '84 milyon sorumluyuz' sözlerinin eleştirilmesine de yanıt verirken, "Topluma örnek olması gerekenler memnun olmadığı, kategorik olarak karşısında yer aldığı her şeye pervasızca saldırma hakkını kendinde görmemeli. Bu yaklaşım hakikatle yüzleşince son bulmalıdır. Gündem ve mücadelemiz sadece ve sadece vatandaşlarımızın sağlığını, huzurunu ve refahını korumaktan ibarettir" şeklinde konuştu.

Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Koca, vaka sayılarındaki artış hızının azaldığını, bundan sonra kısıtlama ve tedbirlere uyarak vaka sayısını düşürmeyi hedeflediklerini söyledi. "Sağlık alt yapısının gücü büyük hasta yüklerini karşılasa da hiçbir kapasite sınırsız değildir. Yayılımı kontrol altına alarak sağlık sistemimizin üzerindeki yükü düşürmek zorundayız" diyen Koca, sağlık çalışanlarının yükünün arttığını söyledi.

Yeni varyant nedeniyle Hindistan temaslılara 14 gün gözetim

Koca, Hindistan varyantı olarak yeni bir mutasyonlu virüs tespit edildiğini belirtirken, "Ülkemizde henüz bu varyant tespit edilmese de yine hızlı bulaşan bu varyanta karşı da tedbirler alınmıştır" dedi. Koca, bu kapsamda Hindistan'dan veya Hindistan temaslı olarak ülkeye giriş yapanların 14 gün gözetim altında tutulacağını belirtti.

"Çok yakında Sputnik V aşısı da devreye girecek"

Türkiye'de aşı programının Ramazan ayında da devam ettiğini vurgulayan Koca, "İftardan sonra da aşı olunabilmesi vatandaşlarımızın aşı randevularını erkenden alarak aşı olmalarını temin etti" ifadesini kullandı. Aşı tedariğine ilişkin de konuşan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Aşı tedariki ile ilgili olarak daha önce paylaştığım bilgilerde elimizdeki en iyi tedarik şartlarını en hızlı şekilde milletimizin hizmetine sunma gayretindeyiz demiştim. İki aşı türü şu an aktif olarak kullanılmakta ve bunların sayısını artırmaya yönelik çalışmalar da devam etmektedir. Çok yakında Sputnik V aşısının da devreye gireceğini belirtmek isterim."