“Çok sayıda hasar gören yer var, çalışmalar sürüyor”

Girne bölgesinde bugün öğle saatlerinde meydana gelen hortum sonrasında hasar tespit çalışmaları sürüyor. Hasar tespit çalışmaları sürerken, YENİDÜZEN’e bilgi veren Girne Kaymakamı Sinan Güneş “Şu anda çalışmalar sürüyor. Çok sayıda hasar gören yer var” dedi.

Kaymakam Güneş, hasar tespiti tamamlanmasından sonra gelecek haftadan itibaren başvuru kabul edeceklerini de belirtti.

Öğle saatlerinde özellikle Ozanköy ve Çatalköy’de etkisini gösteren hortum korku dolu anlar yaşatmış, birçok araç, ev ve iş yeri zarar görmüştü.