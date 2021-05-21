Çoğunlukla 'anlaşarak' ayrıldılar

Devrim DEMİR

Mahkemelerin "2020 yılı faaliyet raporu"na göre, geçen yıl 951 çift evliliğe evet derken 841 çift boşandı.

2020 yılı içerisinde gerçekleşen evlilikler ve boşanmalara ilişkin istatistikler, KKTC’de evliliklerin artık çok uzun yıllar sürmediği gerçeğini ortaya koydu.

İstatistiklere göre, boşanan 841 çiftten 603’ü, "karşılıklı anlaşarak" boşandı. 18 çift ayrı yaşama gerekçesi ile boşanırken, 220 çiftin boşanma gerekçesi şiddetli geçimsizlik olarak mahkemelerin kayıtlarına geçti.

KKTC mahkemelerinin verilerine göre, 2020 yılı içerisinde boşanan 841 çiftin 29’u evliliğinin ilk yılında yollarını mahkemede ayırırken 6’sı 2’nci yılda ayrıldı.

Çiftlerden 13’ü 3’üncü yıl, 10’nu 4’üncü yıl, 4’ü 5’inci yılda boşandı.

6-10 yıllık evliliklerini bitiren çift sayısı 51. 45 çift 11-15 yıllık, 62 çift 16 yıl evli kaldı.

Çoğunluk 1 ya da 2 çocuklu

İstatistiklere göre, 2020 yılında boşanan 841 çiftin 257’sinin evliliklerinden çocuğu yok. 287 çiftin 1, 241 çiftin 2, 42 çiftin 3, 10 çiftin 4, 4 çiftin 5 çocuğu var.

2020 yılı Faaliyet Raporları'na göre, neticelenmiş olan 1091 aile davasından 841’i boşanma davası olarak kayıt edildi. 2019 yılına oranla boşanmalarda, yüzde 6.24 azalma oldu.