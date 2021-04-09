“Çocukluk hayalimdi gerçekleştirdim”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Kıbrıs’ın kuzeyinde doğa sporlarına yönelik malzemelerin satıldığı Cyprus Outdoor Shop mağazası sahibi Mustafa Konca, İngiltere’de doktora yaparken gördüğü sırada böyle bir konsepti düşündüğünü ve ülkede olmayan yenilikleri insanlara kazandırmak için bu alana yöneldiğini söyledi.

Çocukluğundan beri kaya tırmanışlarına merağı olduğunu belirten Konca, Kıbrıs’a döndüğünde, ülkede doğayla ilgili araştırma koşullarının olmamasından dolayı akademisyenlikten vazgeçtiğini aktardı.

Bu işe başlarken kısıtlı bir kitle olacağının farkında olduğunu dile getiren Konca, işe kaya tırmanışı olarak başladığını daha sonraları, buna kampçılık ve yürüyüş gibi alanlarla birlikte işlerini geliştirdiklerini ifade etti.

İlk önce bir ara sokakta, küçük bir yerde mağazasını açtığını belirten Cyprus Outdoor Shop direktörü Konca, bugün işlerini ilerlettiklerini ve alandaki dünyanın sayılı markalarının bayiliğini de ellerinde bulundurduklarını sözlerine ekledi.

Konca, “Bu ülkede herkesin kamp yapmadığını biliyoruz ama yeni bir alan ve Kıbrıs’ta tek bir outdoor mağazası olduğumuz için yine de ilgi güzel. Keşke ilgi kadar satış da olabilse... Açıkçası bizim ülke insanımıza kaliteli ve orijinal bir kamp çadırı almak lüks geliyor” dedi.

Cyprus Outdoor Shop mağazası Lefkoşa ve Girne’deki şubeleriyle hizmet veriyor.