“Çocuklarımızın coşkusu yorgunluğumuzu unutturdu”
Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü kapsamında düzenlenen Çocuk Şenliği ile ilgili duygularını paylaştı.
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Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü kapsamında düzenlenen Çocuk Şenliği ile ilgili duygularını paylaştı.
Başkan Amcaoğlu, “Çocuklarımızın bu coşkusu ile yorgunluğumuz geçti, durmak yok çalışmaya devam” dedi.
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Etiketler : çocuk şenliği, Gönyeli Alayköy Belediyesi