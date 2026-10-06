“Çocuklarımızı dogmatik ve korkuya dayalı eğitim anlayışına teslim etmeyeceğiz”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Ahmet Karaoğulları, Türk Maarif Koleji’nde 7. sınıf öğrencilerine Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde ölüm, ölünün yıkanması ve kefenlenmesi gibi konuların anlatılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Karaoğulları, 11-12 yaşındaki öğrencilerin yaş özellikleri, psikososyal gelişimleri ve hazır bulunuşluk düzeyleri gözetilmeden söz konusu konuların derinlemesine anlatılmasının öğrenciler üzerinde travmaya neden olduğunu savundu.

Yaşananların kabul edilemez olduğunu belirten Karaoğulları, çocukların “dogmatik ve korku temelli” bir eğitim anlayışına teslim edilmeyeceğini ifade etti.

Karaoğulları, olayın “Eğitim, Bilim, Kültür ve Teknik Alanda İşbirliği Protokolü” çerçevesinde Türkiye’den görevlendirilen bir öğretmenin dersinde yaşandığını belirterek, protokoller aracılığıyla ülkeye öğretmen görevlendirilmesinin de yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

“Eğitim bilimsel ve pedagojik esaslara dayanmalı”

Eğitimde ele alınan her konunun öğrencilerin gelişim özelliklerine uygun, bilimsel ve pedagojik esaslar temelinde aktarılması gerektiğini vurgulayan Karaoğulları, çocukların korkutulduğu, kaygılarının artırıldığı veya psikolojik olarak olumsuz etkilendiği hiçbir uygulamanın “eğitim” adı altında kabul edilemeyeceğini kaydetti.

Karaoğulları, eğitimin sorgulamayan ve korku üzerinden şekillendirilen bireyler yetiştirmenin değil, özgür düşünen, sorgulayan, bilimsel bilgiyi esas alan ve kendi kararlarını verebilen bireyler yetiştirmenin aracı olduğunu belirtti.

Türkiye’deki eğitim politikalarının Kıbrıs Türk toplumunun eğitim sistemine taşınmasına da tepki gösteren Karaoğulları, “Kıbrıs Türk toplumunun laik ve çağdaş eğitim yapısının, başka ülkelerde uygulanan ideolojik eğitim politikalarının taşındığı bir deneme alanına dönüştürülmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

Bakanlığa dört soru

Karaoğulları, Eğitim Bakanlığı’na olayla ilgili dört soru yöneltti.

Bakanlığın Türk Maarif Koleji’nde yaşandığı belirtilen olayla ilgili herhangi bir inceleme veya soruşturma başlatıp başlatmadığını soran Karaoğulları, Türkiye’den protokoller kapsamında görevlendirilen öğretmenlerin ülkenin eğitim sistemi, müfredatı, pedagojik yaklaşımı ve laik eğitim anlayışı bakımından denetlenip denetlenmediğini sordu.

Karaoğulları ayrıca Eğitim Bakanlığı’nın protokol kapsamında görev yapan öğretmenleri denetleme ve gerektiğinde haklarında işlem başlatma yetkisinin bulunup bulunmadığının açıklanmasını isterken, benzeri olayların yeniden yaşanmaması için hangi somut önlemlerin alınacağını da sordu.

Karaoğulları, Eğitim Bakanlığı’nı yaşanan olayı bütün yönleriyle araştırmaya, öğrencilerin ve ailelerin yaşadığı mağduriyeti gidermeye ve kamuoyuna şeffaf açıklama yapmaya çağırdı.

KTOEÖS Başkanı açıklamasının sonunda, “Laik, bilimsel ve kamusal eğitim kırmızı çizgimizdir” ifadelerini kullandı.