Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) bu sabah gerçekleştirdiği eylemle UBP-DP-YDP Hükümeti'ni protesto ederek, istifa çağrısı yaptı.

Sabah saatlerinde Başbakanlık ışıkları önünde toplanan CTP, "Çocuklar Okula, Halk Sokağa" pankartları açtı, "Hükümet İstifa" sloganları attı.

UBP-DP-YDP Hükümeti'nin eğitimin başlamasını bir hafta ertelemesi birçok kesimin tepkisine neden olmuştu.