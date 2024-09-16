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"Çocuklar okula, halk sokağa"

"Çocuklar okula, halk sokağa"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) bu sabah gerçekleştirdiği eylemle UBP-DP-YDP Hükümeti'ni protesto ederek, istifa çağrısı yaptı. 

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) bu sabah gerçekleştirdiği eylemle UBP-DP-YDP Hükümeti'ni protesto ederek, istifa çağrısı yaptı.  

Sabah saatlerinde Başbakanlık ışıkları önünde toplanan CTP, "Çocuklar Okula, Halk Sokağa" pankartları açtı, "Hükümet İstifa" sloganları attı. 

UBP-DP-YDP Hükümeti'nin eğitimin başlamasını bir hafta ertelemesi birçok kesimin tepkisine neden olmuştu. 

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