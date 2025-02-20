Çocuklar hem eğlendi, hem öğrendi

Özle Türkel Sosyal Aktiviteler Merkezi (SAM), çocukların şubat tatilini hem öğrenerek hem de eğlenerek geçirmesini sağlamak amacıyla “Gel birlikte Çalışalım, Birlikte Gelişelim” sloganıyla şubat tatili programı düzenledi.

Dopdolu geçen programda çocuklar, Kurabiye Atölyesi, Cupcake Atölyesi, Bilim Atölyesi, sinema filmi gösterimi (Büyülü Ailem ve Ferdinand), İzel Seylani’nin yazıp, oynattığı “Karagöz Gizli Hazine” tiyatro oyunu gösterimi, Lefkoşa Kültür Gezisi, kitap okuma etkinliğine katıldı.

Lefkoşa Kültür Gezisi’nde çocuklar, Büyük Han, Kumarcılar Hanı, Belediye Pazarı (Bandabulya), Lokmacı Kapısı, Dikili Taş ve çarşıyı gezdi.

Çocuklar, Bilim ve Teknoloji Atölyesi’ne hayran kaldı

Çocuklar tarafından büyük ilgi gören ve 3 grupta yapılan Bilim ve Teknoloji Atölyesi’nde, çocuklara bilgisayarlar, robotik kodlama, 3D printerler ve VR ile yapılan eğitimler hakkında bilgi verildi ve örnekler paylaşıldı.

Bilim ve Teknoloji Eğitmeni Güliz Gözügüzel tarafından anlatılan konular arasında güneş sistemi, gezegenler vardı, atölye çalışmasında çocuklar güneş sistemi maketi oluşturdu.

Atölye çalışmasında çocukların çok ilgisini çeken ve onları heyecanlandıran volkan deneyi de yapıldı. Çocuklara deneyde kullanılan bileşenlerle oluşan kimyasal tepkimelerin nasıl oluştuğu anlatıldı.

Minik hamarat eller

En gözde ve lezzetli atölyelerinden olan Mutfak Atölyesi, çocukların akımına uğradı.

Gizem Miralay ile birlikte mutfağa giren minik hamarat eller, rengarenk kurabiyeler ve cupcakeler hazırlayıp pişirdi.

“Karagöz Gizli Hazine” perde oyunu ilgiyle izlendi

UNESCO koruması altında somut olmayan kültür hazinesi ilan edilmiş tiyatral performans Karagöz ve Hacivat, Tiyatro Sanatçısı İzel Seylani tarafından Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’nde sahnelendi.

Belde çocukları ve aileleri ile birlikte izlenen “Karagöz Gizli Hazine” perde oyunu, Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’nde 269’uncu temsilini geçekleştirmiş oldu.

İzel Seylani tarafından Kıbrıs kültürüne uyarlanan perde oyunu, interaktif ve müzikal olmasıyla hem eğlendirirken, mizahıyla da izleyenleri kahkahaya boğdu.