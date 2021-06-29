“Çocuğumuz bize gözleriyle gülüyor”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Henüz 8 aylık küçük bir bebek Asya Polatlı… Doğumundan 2 ay sonra SMA Hastalığı teşhisi konan Küçük Asya şu anda makinelere bağlı yaşamını sürdürüyor… Annesi ve babası, bu süreçte küçük Asya için elinden geleni yapsa da, prosedürlere takıldıklarını anlattı.

Amerika, Meksika ve Dubai’de SMA Hastalığı’nın tedavisi olduğunu belirten anne Güler Polatlı, tedavinin 2 milyon 500 bin dolar olduğunu söyledi. Bu paranın toplanabilmesi için harekete geçen Anne Güler Polatlı ve baba Ozan Polatlı, geçtiğimiz Perşembe günü sosyal medyada kampanya başlattı. Kampanyaya Zeytin Ağacı Yardımlaşma Derneği de (ZAYDER) öncülük ediyor.

YENİDÜZEN’e konuşan küçük Asya’nın annesi Güler Polatlı, “İnsanlarımızdan kampanyamıza destek vermesini talep ediyoruz. Sonuçta bir insanın, küçük bir çocuğun sağlığı söz konusudur. Sonuçta bir can kurtulacak...” diyerek, yardım talep etti.

“Aylardır mücadele ettik, kimse yardımcı olmadı”

Küçük Asya’nın annesi Güler Polatlı, Asya’ya 2 aylıkken SMA Hastalığı teşhisi konulduğunu söyleyerek, bu süreçte gerek Kıbrıs’ın kuzeyinde, gerekse Kıbrıs’ın güneyi ve Türkiye’de tedavi için şanslarını denediklerini belirtti ve hep prosedürlere takıldıklarını ifade etti.

Polatlı yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Eşim ve ben SMA taşıyıcısıyız. Hamileliğimde 11. Hafta test yapmıştık ve kızımızın bizim gibi taşıyıcı olduğunu, hasta olmadığını söylemişlerdi. Ama doğduktan sonra yaklaşık 2 ay sonra semptomlar belirmeye başladı. Doktorumuz bizi Nöroloğa yönlendirdi ve SMA teşhisi konuldu.

Biz önce güneyde da şansımızı denedik ama olmadı. Bizi Türkiye’ye yolladılar. Açıkçası umutlandık. Gittik, 1 ay kadar mücadele ettik, çeşitli nedenlerden dolayı olmadı. Sonraki süreçte eşim İngiltere vatandaşı olduğu için İngiltere’ye gitmek istedik. Doktor bize Asya’nın bu şekilde uçak yolculuğu yapmaması gerektiğini söyledi. Asya şu anda makinelere bağlı. Bize Zeytin Ağacı Yardımlaşma Derneği de yardım etmeye çalışıyor. Onlara da çok teşekkür ederiz. Devlet kanadına kırgınız çünkü açıkçası bugüne kadar devletten bir katkı görmedik. Hep prosedürlere takıldık. Özellikle Türkiye’de çok mücadele verdik, bize kimse yardımcı olmadı.”

“Onun güldüğünü gördüğümüz zaman umutlanıyoruz”

Birçok zorluklarla karşı karşıya olduklarını aktaran anne Güler Polatlı, her şeye rağmen “Çocuğumuzdan umutluyuz” dedi. Polatlı şöyle devam etti:

“Yutkunamadığı için beslenmesi midesinden yapılıyor. Nefes alamıyor, o yüzden makineye bağlandı. Elektrik kesintisi olunca aspiratör devreden çıkacağından çok korkuyorum. Belli bir süresi var ama olası uzun süreli bir kesintide sıkıntı yaşarız. Çocuğumuzun bu makineye bağlı yaşamasını istemiyoruz. Biz, çocuğumuz için umutluyuz. Normal gülemiyor ama bize gözleriyle gülüyor. Ne kadar üzülsek de, onun güldüğünü gördüğümüz zaman umutlanıyoruz. Asya dışında 3 yaşında ikiz çocuklarımız da var. Onlar da kardeşlerinin iyileşmesini istiyor.”

“Sonuçta bir can kurtulacak...”

Son olarak, Küçük Asya’nın yurtdışında tedavi olması gerektiğinden bahseden Güler Polatlı, 2 milyon 500 bin dolarlık tedavi masraf olduğunu belirterek, başlattıkları kampanyaya halkımızdan destek vermelerini talep etti.

Güler Polatlı sözlerini şöyle noktaladı:

“Son bir şansımız var. 2 milyon 500 bin dolarlık tedavi… Amerika’da, Meksika’da, Dubai’de tedavileri vardır. Oraya götürüp en azından makinelere bağlantısını kesmek istiyoruz ve bunun için uğraşıyoruz. Bu bağlamda geçtiğimiz hafta bir kampanya başlattık. Herkes bizlere bir katkıda bulunursa toplanmayacak bir miktar değil. Açıkçası şu ana kadar sesimizi pek duyuramadık. İnsanlarımızdan kampanyamıza destek vermesini talep ediyoruz. Sonuçta bir insanın, küçük bir çocuğun sağlığı söz konusudur. Sonuçta bir can kurtulacak... Bu parayı ne kadar erken toplayabilirsek, Asyamız o kadar erken tedavi olacak. Kaymakamlıktan gerekli izinleri aldık, Kaymakamlığın bize verdiği süre 3 aydır. Onu uzatma şansımız var ama süreç uzadıkça hastalığın ilerleyişi de uzar ve ilacın geri dönüşü de zor olur. O yüzden en kısa sürede olabilirse bizim için çok iyi olur.”

SMA Hastalığı nedir?

“Spinal Musküler Atrofi” olarak adlandırılan SMA, kas kaybı ve zayıflığa sebep olan ve çok sık rastlanmayan bir hastalıktır. SMA Hastalığı, vücutta yer alan pek çok kası tutarak hareket kabiliyetini etkiler. SMA, bebeklerde en sık rastlanan ölüm nedeni olarak kabul edilir.

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