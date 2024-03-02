ÇMO'da başkanlığa yeniden Sibel Paralik seçildi

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Çevre Mühendisleri Odasında (ÇMO) başkanlığa oy birliğiye yeniden Sibel Paralik seçildi.

Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu adına Oda Başkanı Sibel Paralik tarafından yapılan açıklamaya göre, KTMMOB Çevre Mühendisleri Odasının Olağan Genel Kurulu, bugün KTMMOB binasında yapıldı.

Genel Kurulda Divan Başkanlığını Nilden Bektaş Erhürman, Divan Sekreterliği görevlerini de Senem Aktuğ Uğuz ve Cemaliye Özverel Ekinci yaptı.

Sibel Paralik’in oy birliği ile ÇMO Başkanı seçildiği Genel Kurulda, yönetim kurulu asli üyeliklerine İme Akanyeti, Cemaliye Özverel Ekinci, Can Kural, Taibe Efe Çeliker, Bengü Rıza ve Vijdan Şengör seçildi.

Denetleme kurulu üyeleri ise Nilden Bektaş Erhürman ve Senem Aktuğ Uğuz’dan oluştu.