Çıralı: Ekmek fiyatlarına zam kaçınılmaz

Fırıncılar Birliği Başkanı Ömer Çıralı, piyasadaki artışlara paralel, ekmek fiyatlarına da zammın kaçınılmaz olduğunu söyledi. YENİDÜZEN’e bilgi veren Çıralı, yeni fiyat düzenlemesinin Ocak ayı içerisinde yapılacağını da aktardı.

Çıralı, “Gelen artışlara paralel olarak ekmek zammı da kaçınılmaz. Ama ne zaman ve ne kadar olacağını bilmiyorum” şeklinde konuştu.