“Çıplak fotoğraflarını yayınlamakla’ tehdit etti, tutuklandı

Özel hayatın gizliliğini ihlal suçları artıyor. Lefkoşa’da “özel hayatın gizliliği” ihlal suçundan tutuklanan J.A mahkemeye çıkarıldı. Bir iş insanını “çıplak fotoğraflarını yayınlamakla” tehdit eden J.A’nın tüm telefon ve bilgisayarlarına el kondu.



Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Mehmet Şener, zanlının 20 Ağustos saat 19.00 sıralarında, önceden tartıştığı iş insanı erkek arkadaşının telefonuna şahsın çıplak fotoğraflarını gönderdiğini ve “Gazimağusa’daki otelin yüzde 30’unu üzerime yapmazsan bu fotoğrafları internette yayınlarım” tehdidiyle özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini söyledi.

Şikayet üzerine zanlıyı gözaltına alan polis, J.A’nın evinde yapılan aramada bulunan iki adet diz üstü bilgisayar ve cep telefonunun incelenmek üzere emare olarak alındığını açıkladı. Polis, el konulan elektronik eşyaların inceleneceğini belirterek zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, zanlı hakkında 3 gün tutukluluk emri verdi. (Evrim KAMALI)