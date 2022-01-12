‘Cinsel taciz’ zanlısı gümrük memuru teminata bağlandı

Lefkoşa’da Ledra Palace geçiş noktasında görevli Gümrük Memuru olarak çalışan ve Kıbrıs’ın kuzeyine giriş yapan Polonyalı bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiası ile tutuklanan zanlı O.H.E mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis Çavuşu Hüseyin Ergüleç zanlının 7 Ocak saat 16.47 raddelerinde Lefkoşa’da Ledra Palace geçiş noktasından, Kıbrıs’ın güneyinden kuzeyine giriş yapan Girne’de öğrenci 30 yaşındaki A.H.N’yi araç park yerine kadar yaya olarak takip ettikten sonra kendisine “mesai saatlerinde buradayım hafta sonları çalışmam” sözlerini söyleyip cep telefonu numarasını istediğini, arabası içerisinde oturan A.H.N’nin yanağını sıkmaya çalışarak cinsel saldırıya teşebbüs ettiğini söyledi. Olayın bilgilerine gelmesi üzerine alınan derdest emri gereği zanlının tutuklandığı aktaran polis, verdiği gönüllü ifadesiyle, müştekinin ifadesinin örtüştüğünü anlattı. Polis, tahkikatın tamamlandığını belirtip, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, ayda 1 gün ispat-ı vücutta bulunması, 3 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 200 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.