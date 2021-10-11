Cinsel saldırıdan yakalandı, teminatla serbest kaldı

Lefkoşa’da önünde yürüyen genç kadının kalçasını sıkan zanlı V.K tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç, zanlının 10 Ekim saat 16.30 sularında Lefkoşa Suriçinde önünde yürüyen 23 yaşındaki R. A’nın kalçasını sıkmak suretiyle cinsel saldırıda bulunduğunu belirtti. Zanlının tutuklandığını, kamera kayıtlarında olayın tespit edildiğini ve tahkikatın tamamlandığını belirten polis, zanlının davaları sonuçlanıncaya kadar uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1’er gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 5 bin TL nakdi teminat yatırması, 2 kefilin 50’şer bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.