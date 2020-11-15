Cinsel saldırıda bulundu, ‘Kötü niyetim yoktu’ dedi

Lefkoşa’da Marmara Parkı’nda meydana gelen ‘Cinsel Saldırı, Cinsel Taciz ve Sarhoşluk’ suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı H.T mahkeme huzuruna çıkarıldı, hakkında 3 gün tutukluk emri alındı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç, zanlının ‘Cinsel Saldırı, Cinsel Taciz ve Sarhoşluk’ suçlamaları ile mahkemede bulunduğunu belirtti.

Polis, 14 Kasım akşamı Marmara Parkı içerisindeki zanlının, 234 promil alkol tesiri altında olduğu bir sırada park içerisindeki bankta oturan E.K’ye (K-17) rızası dışında cinsel saldırıda bulunduğunu anlattı. Polis, tahkikatın yeni başladığını, meselenin, ciddi bir mesele olup incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve alınması gereken ifadeler olduğunu belirtti. Polis, ayrıca zanlının Lefkoşa Devlet Hastanesi Barış Ruh ve Sinir Hastanesi’nden polis nezaretinde kontrolden geçmesi gerekmekte olup zanlının poliste 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı ‘Elim değmiş olabilir’ dedi…

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı, “Bugüne kadar polislik olmadım. Yalnız gördüm bayanı. Elim değmiş olabilir. Kötü bir niyetim yoktu. Engelli maaşı alıyorum. Kapalı alanda kalamıyorum. Özür dilerim. Bir daha olmaz” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Uğur, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.