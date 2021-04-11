Çinli yetkili: "Aşının etkisi düşük, karıştırmayı düşünüyoruz"

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) direktörü Gao Fu, Çin'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ürettiği aşıların etkinliğinin düşük olduğunu ve hükümetin desteğiyle bu aşıların karıştırılmasının veya doz aralığında değişikliğe gidilmesinin planlandığını söyledi.

CDC yöneticisi Gao, Cumartesi günü Güneybatı Chengdu kentinde düzenlenen bir konferansta, Çin aşılarının 'çok yüksek koruma oranlarına sahip olmadığını' açıkladı.

Gao, "Aşılama süreci için farklı teknik hatlardan farklı aşıları karıştırarak kullanmamız resmi olarak gözden geçirilecek" ifadelerini kullandı.

Pazar günü düzenlenen basın toplantısında görevliler, Gao’nun yorumlarıyla veya resmi planlardaki olası değişikliklerle ilgili sorulara doğrudan yanıt vermedi. Ancak bir başka CDC yetkilisi, geliştiricilerin mRNA tabanlı aşılar üzerinde çalıştığını belirtti.

'Kombinasyonlar inceleniyor'

Başka bir yetkili Wang Huaqing, "Ülkemizde geliştirilen mRNA aşılarında da klinik deneme aşamasına geçildi" dedi. Wang, olası kullanım için herhangi bir zaman çizelgesi ise vermedi.

Gao, aşıların etkisini artırmak için ikinci bir seçenek olarak farklı teknik özelliklerdeki aşıları karıştırmayı düşündüklerini de açıkladı.

Uzmanlar, aşıların karıştırılması veya sıralı aşılamanın etkinliği artırabileceğini söylüyor. Britanya'daki araştırmacılar da Pfizer-BioNTech ve AstraZeneca aşısının olası bir kombinasyonunu inceliyorlar.

'MRNA aşılarının faydalarını göz önünde bulundurmalıyız'

Öte yandan Sinovac sözcüsü Liu Peicheng, aşılardaki etkinlik seviyelerinin farklılık gösterebileceğini, bunun aşıyı olan insanların yaşından, virüsün varyantından ve diğer birçok faktörden kaynaklanabileceğini ifade etti.

Gao ise stratejideki olası değişikliklerin ayrıntılarını vermese de olası bir değişiklik olarak mRNA aşılarını işaret etti.

"Halihazırda birkaç çeşit aşıya sahibiz diye dikkatle takip etmeli ve etkinlik durumunu görmezden gelmemeliyiz" diyen Gao, "Herkes mRNA aşılarının insanlık için sağlayabileceği faydaları göz önünde bulundurmalıdır" ifadelerini kullandı.

Xinhua Haber Ajansı tarafından Aralık ayında paylaşılan habere göre Gao, mRNA aşılarının insanlar üzerindeki olası olumsuz yan etkilerinin de göz ardı edilemeyeceğini belirtmişti.

Türkiye dahil 22 ülkeye ihraç edildi

2019'un sonlarında ülkede başlayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Çin, ilaç endüstri ile birlikte küresel salgına karşı harekete geçti ve iki büyük firma ile yurt dışında birçok ülkeye aşı tedariki gerçekleştirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, devlete ait iki aşı üreticisi şirket olan Sinovac ve Sinopharm tarafından geliştirilen aşılar; Meksika, Türkiye, Endonezya, Macaristan, Brezilya ve Türkiye dahil 22 ülkeye ihraç edildi.

Pekin yönetimi, Çin'de kullanılması amacıyla herhangi bir yabancı aşıyı ise henüz onaylamadı.

Uzmanlar, onay sürecinin karmaşıklığı nedeniyle Çin aşılarının ABD, Batı Avrupa ve Japonya'ya satılma ihtimalinin düşük olduğunu söylüyor.

Açıklanan verilere göre, 2 Nisan itibarıyla Çin'de yaklaşık 34 milyon kişi, gerekli olan iki doz aşının ikisini de aldı ve nüfusun yaklaşık 65 milyonu da bir doz aşısını oldu.

Sinovac sözcüsü Liu, çalışmaların, aşılar arasındaki sürenin mevcut 14 günden daha uzun olması durumunda korumanın 'daha iyi olabileceğini' söyledi. Ancak Liu, standart uygulamanın değişimine dair bir ifade kullanmadı.