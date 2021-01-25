CİNAYETTE KARAR: "TÜM SANIKLAR MAHKUM"
Mağusa’da Nijeryalı Kennedy Taomwabwa Dede’nin Ocak 2018’de, zorla evinden kaçırılıp Çanakkale Göleti’nde dövülerek öldürülmesiyle ilgili cinayet davasında sanıklar suçlu bulundu.
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Mağusa’da Nijeryalı Kennedy Taomwabwa Dede’nin Ocak 2018’de, zorla evinden kaçırılıp Çanakkale Göleti’nde dövülerek öldürülmesiyle ilgili cinayet davasında sanıklar suçlu bulundu.
Nidai Şanlı, Ozan Körkurt, Onur Körkurt, Simge Dağdur ve Zekeriya Kurucu’nun yargılandığı davada, sanıklar "Adam Öldürme", “Adam kaçırma”, “Ciddi darp” suçundan mahkûm oldu.
Sanıklar aleyhindeki karar yarın Mağusa Ağır Ceza Mahkemesinde açıklanacak.
Foto: Arşiv
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