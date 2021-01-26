CİNAYETTE KARAR
Mağusa’da Nijeryalı Kennedy Taomwabwa Dede’nin Ocak 2018’de, zorla evinden kaçırılıp Çanakkale Göleti’nde dövülerek öldürülmesiyle ilgili cinayet davasında karar açıklandı.
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Mağusa’da Nijeryalı Kennedy Taomwabwa Dede’nin Ocak 2018’de, zorla evinden kaçırılıp Çanakkale Göleti’nde dövülerek öldürülmesiyle ilgili cinayet davasında iki yıldır tutuklu yargılanan 5 sanık hakkındaki karar açıklandı.
Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi'nde okunan kararda, Nidai Şanlı 27 yıl, Ozan Körkurt 13 yıl , Onur Körkurt 17 yıl, Simge Dağdur 13 yıl, ve Zekeriya Kurucu 9 yıl hapis cezası aldı. Sanıklar "Adam Öldürme", “Adam kaçırma”, “Ciddi darp” suçundan mahkûm oldu.
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