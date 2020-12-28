Çin aşısının sonuçları uzmanların kafasını karıştırdı

Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin menşeli korona virüsü aşısının koruma oranına ilişkin tartışma sürüyor. Reuters ajansına konuşan uzmanlar, aşının denemelerinden elde edilen verilerin parça parça açıklanmasının güveni zedeleyebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Çin merkezli aşı firması Sinovac'ın korona virüsüne karşı geliştirdiği CoronaVac aşısının koruma oranına ilişkin Brezilya ve Türkiye'den yapılan açıklamalar tartışma yarattı. Reuters ajansının konuştuğu aşı uzmanları, parça parça yapılan açıklamaların gelişmekte olan ülkelerin bel bağladığı bu aşıya duyulan güveni azaltabileceği uyarısında bulundu.

Haberde, Sinovac'ın ürettiği aşının Pfizer veya Moderna aşılarına kıyasla daha kolay depolanıp nakledileceği için yakından izlendiği hatırlatıldı; "Uzmanlara göre, deneme protokolleri, data büyüklüğü ve nüfus sonuçlar üzerinde etki edebileceği için bir aşının çeşitli ortamlarda farklı koruma oranları göstermesi sıradışı değil ancak CoronaVac verilerinin açıklanış biçimi bir miktar kafa karışıklığı yarattı" denildi.

'PFIZER VE BIONTECH TEK SEFERDE İKNA EDİCİ SONUÇLAR AÇIKLADI'

Güney Kore merkezli aşı araştırma kurumu Uluslararası Aşı Enstitüsü'nin Başkanı Jerome Kim "Verilerinizin ilk sunumda gerçekten ikna edici olmasını istersiniz; Pfizer ve Moderna bunu başardığı, AstraZeneca'nın daha az başarılı olduğu şey buydu" dedi. Kim, Reuters'a demecinde "Birden fazla veri 'sızıntısı' ve birbirinden farklı ifadeler nedeniyle, Sinovac aşısında aynı etkiyi görmüyorsunuz. Belki de ocak ayındaki nihai sunum daha ikna edici olacaktır" ifadelerini kullandı.

'40 VAKA YERİNE 29 VAKADA AÇIKLANDI'

Ajansın haberinde, Türkiye'de geçtiğimiz perşembe günü açıklanan yüzde 91.25 koruma oranının, 1322 gönüllünün katıldığı denemelerde 29 kişi Covid-19'a yakalandıktan sonra elde edilen sonuçlara dayandığı belirtildi. Reuters, Türkiye'deki çalışmanın planlanma aşamasında deneylere katılıp Covid-19'a yakalanan kişi sayısının 40'a çıkması sonrası açıklama yapılmasının planlandığını hatırlattı.

'SADECE 29 VAKA ÜZERİNDEN ÇIKARIM YAPMAK DOĞRU DEĞİL'

Kim bu konuda "Sinovac aşısının ne kadar işe yaradığını sadece 29 vakaya dayanarak belirlemek zor. Daha fazla gönüllü ve daha fazla enfeksiyon sayısı iyi olurdu; bu durum, koruma verilerini güçlendirirdi" dedi.

'DUYURU BU ŞEKİLDE YAPILMAMALIYDI'

Queensland Üniversitesi'nde aşı çalışmaları yapan Profesör Paul Griffin de, "Yeterli miktarda ayrıntıyı açıklayamadığınız zaman, duyurunuzu bu şekilde yapmamanız muhtemelen daha iyi olacaktır" yorumu yaptı.

Queensland Griffith Üniversitesi'nden epidemiyolog Dicky Budiman ise aşının verilerinin şeffaf bir biçimde incelenmesi gerektiğini söyleyip, Çin açısından şeffaflığın endişe yarattığını savundu.

BREZİLYA ERTELEDİ, TÜRKİYE AÇIKLADI

Çin firması Sinovac'ın geliştirdiği CoronaVac'ın Faz-3 sonuçları, geçtiğimiz hafta aşı gündeminin ilk sırasındaydı. Faz-3 testlerinin tamamlandığı Brezilya'da, Sinovac ile işbirliği yapan Sao Paulo eyaleti Butantan Enstitüsü'nün sonuçları 23 Aralık'ta açıklaması bekleniyordu. Ancak yetkililer merakla beklenen basın toplantısında, aşının ülkede onay alması için gereken yüzde 50 koruma sınırını geçtiğini söylemekle yetindi; ayrıntılı sonuçların açıklanmasının, Sinovac'ın talebiyle ve kontrat doğrultusunda yaklaşık 15 gün ertelendiğini belirtti. Basın toplantısında, aşının farklı ülkelerdeki denemelerinde farklı koruma oranları elde ettiği, firmanın bu nedenle bu sonuçları birleşik bir şekilde açıklamak istediği bilgisi verildi.

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aynı akşam düzenlediği basın toplantısında ise aşının Türkiye'deki Faz-3 denemelerinin ara sonuçlarına göre yüzde 91.25 oranında koruma sağladığı belirtildi.

Kaynak Gazete Duvar