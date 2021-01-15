Çin aşısı ile başlıyoruz

Fehime ALASYA

Covid-19 salgınında kurtuluş olarak görülen aşı uygulamasında ilk adım Türkiye’den gelen Sinovac aşıları ile atıldı, bu aşıların bugün veya yarın uygulanma başlanacağı söylendi. Buna karşın sağlık çevrelerinde hala ‘aşının gönül rahatlığı ile uygulanabileceği’ konusunda fikir birliği yok…

Sinovac aşılarının geldiğini ve uygulanmaya başlayacağını açıklayan Sağlık Bakanlığı, Türkiye’deki Acil Kullanım Onayı Süreci’nin tamamlandığını ifade ederken, bu yönde bir çalışmanın ülkemizde ise bulunmadığı öğrenildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan alınan bilgide Acil Kullanım Onayı Süreci’nin sadece Faz 3 çalışması yapan ülkelerde uygulandığı belirtildi.

Türkiye’de bu çalışmanın yapıldığı ve onay verildiği ifade edilirken, bu nedenle bizde yapılmayacağı belirtildi. “Bunu kimyasal olarak faz’lar üzerinde çalışan ülkeler yaptı. Bu nedenle bizde böyle bir çalışma yok” denildi.

“Güvenilirlik seviyesi yüksek, etkinliği %91”

YENİDÜZEN’e konuşan Sağlık Bakanlığı üst düzey yetkilileri, Sinovac aşısıyla ilgili Türkiye ile birçok kez görüşme yaptıklarını, aşıların güvenilirlik seviyesinin yüksek olduğunu, etkinliğinin ise %91 olarak açıkladığı bilgisini aktardı. Aşının ciddi hiçbir yan etkisi bulunmadığına dikkat çekildi.

İlk etapta veteriner ve özel laboratuvarlar da aşılanacak

Aşı planında aşılanmaya öncelikle sağlık çalışanlarından başlanacağı kaydedilirken, buna özel sektördeki sağlıkçılar ve hastalar ile bire bir teması olan tüm personellerin de dahil olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, “Sağlık çalışanları öncelikli, yaşlı bakım evleri, hapishane, özel hastaneler de dahil herkes öncelikli. Sağlık sektöründe hastalarla görüşen sekreterler dahi bu planlama içinde. Veteriner ve özel laboratuvarlar da hasta ile direk temas eden kişilerin tümü aşılanacak” denildi.

İkinci doz aşı 4 hafta sonra

İlk etaptaki aşılama planında toplamda 5 bin kişinin bulunduğu, birinci dozun yapımından sonra, ikinci dozun 4 hafta sonra uygulanacağı öğrenilirken, bakanlığın ikinci doz işin ilk gelen aşılardan elinde tutacağı da bir diğer ayrıntı oldu.

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Başkanı Ahmet Varış:

“Biz hekimler de ikiye bölündük”

Çeşitli hastalık ve salgınların aşılar sayesinde yok olduğunu veya büyük oranda azaltıldığını anlatan Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Başkanı Ahmet Varış, aşılanmanın koruyucu hekimliğin temel prensibi olduğunu ve tüm salgınlarda büyük önem arz ettiğinin altını çizdi.

Dünyada tartışılan Biontech ve Sinovac aşılarının ülkemizde de tartışma konusu olduğunu anlatan Varış, tıp camiasında da iki görüşün hakim olduğunu; bir grup hekimin aşıyı hemen yapacağını, bir grubun ise faz 3’ün tamamlanmasını bekleyeceğini anlattı.

“Acil Kullanım Onayı Süreci altyapımız yok”

Acil Kullanım Onayı Süreci’nde onay verecek bir kuruluşun ülkemizde olmadığını ifade eden Varış, böyle bir altyapının ülkede olmadığını, bunun genellikle faz çalışması yapan ülkerde bulunduğunu kaydetti.

“Kendi aramızda da fikir birliği yoktur”

Varış; “Sinovac henüz faz 3 çalışmalarını tamamladığı için onay almadı. Ön raporlarda %90’larda koruyucu olduğu söyleniyor. Brezilya’da ise %70- 80 dolayında koruyuculuktan söz ediliyor. Sonuç olarak aşılanmamız gerekir. Ama DSÖ gibi onaylanmış aşılarla aşılanmamız gerekir. Sinovac aşısı da onaylanacaktır ama henüz dünya bağımsız otoriteleri tarafından onaylanmış değildir.

Bir kısım arkadaş faz 3 çalışmasının tamamlanmasını beklemek isterken, bir takım arkadaşlar da aşılanmadan yana. Kendi aramızda da fikir birliği yoktur. Bu hem Türkiye’de hem de ülkemizde de anı durumdadır… Faz 3 çalışması tamamlanmış olsa hiç düşünmeden aşılanırdık.” dedi.

Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen:

“Çoğunluk aşı uygulamasından yana ama ‘biraz bekleyip görelim’ diyenler de var”

Aşılamada sağlık çalışanlarının öncelikli olacağının önceden kendilerine bildirildiğini anlatan Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen, hastanedeki ilgili servisine aşı yapacak olanların sayısının sorulduğunu belirtti. “Genel olarak yaptırma taraftarıyız. Soru işaretlerimiz tabi ki var ama yine de çoğunluk aşı uygulamasından yana” dedi.

Aşının yan etkileri, onay almaması gibi konularda hala soru işaretlerinin bulunduğuna değinen Özgöçmen, “Faz 3 çalışması tamamlandı denilip, onay alınsa tabi ki gönül rahatlığıyla yaptıracağız.” Diyerek, çalışanların çoğunluğunun aşı yaptırma taraftarı olduğunu, buna karşın ‘biraz bekleyip görme taraftarıyım’ diyenlerin de bulunduğunu dile getirdi.

Adada Acil Kullanım Onayı Süreci’nden söz edilmediğini ifade eden Özgöçmen, “Bizde direk aşılanmaya geçilecek” dedi.