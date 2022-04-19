Çıkan yangında bahçe evi tamamen yandı

Mağusa’da, 29 Ekim Sokak üzerinde bulunan Mustafa Telli’ye ait ahşaptan mamül bahçe evinde, henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonucu, bahçe evi ve içerisinde bulunan 6 adet su damacanası, 4 adet koltuk, sehpa, odun sobası, muhtelif beyaz eşya ile mutfak malzemeleri, zirai ilaç ve tohumları tamamen yandı, 2 adet tüp gaz ise kullanılmaz hale geldi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.