Cihaz bakanlık onayıyla ithal edildi, aklandı

Lefkoşa’da yetkisi olmadığı halde lazer cihazı kullanıp dövme sildirirken bir müşterinin bileğini yaktığı gerekçesiyle tutuklanan Aykut Güçveren’in kullandığı cihazın tıbbi cihaz olmadığı belirlendi. Cihazın Sağlık Bakanlığının onayıyla ithal edildiği ve tıbbi olmadığı tespit edilince Güçveren mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı.

Güçveren’in 2023 yılı Kasım ayı ve 04 Mart 2024 tarihinde Lefkoşa’da Feride Hikmet Sokak Üzerinde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini yaptığı “Aykut Tattoo” isimli iş yerinde, müşteri olarak gelen G.A’nın sağ el bileği üzerinde bulunan dövmeyi silmek için tabip olmadığı ve yetkisi olmadığı halde hekim gibi Q-Switch marka laser cihazı ile işlem yaptığı ve tabipler birliği yasasına aykırı harekette bulunduğu iddia edilmişti. Güçveren’in yaptığı işlem sonucu müşterisinin bileğinde ikinci derece yanık oluşmasına neden olduğu kaydedilmişti. Yapılan araştırma sonucu cihazın tıbbi olmadığı tespit edildi.

Müşterinin bileğinde oluşan yanığın ise neden olduğu tespit edildikten sonra yeni bir işlem yapılacak.