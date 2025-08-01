Çiğ süte yüzde 6 zam!

Süt Üreticileri Birliği (SÜİB) Başkanı Mahmut Erden, hükümetin 1 Ağustos’tan itibaren geçerli olmak üzere süt üreticilerine verilen teşvik miktarını artırdığını, aynı zamanda çiğ süt taban fiyatında da yüzde 6 oranında artış yapıldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erden, 1000 litreye kadar olan üretim için litre başına verilen 2,80 TL’lik teşvikin 4,80 TL’ye çıkarıldığını, ayrıca 1000 ile 5000 litre arasında üreten hayvancılara da ilk kez litre başı 2 TL teşvik verilmeye başlandığını açıkladı.

İmalatçı tarafında ise çiğ süt taban fiyatının yüzde 6 zamlanarak 20,50 TL’den 21,70 TL’ye yükseltildiğini belirten Erden, “Netice olarak hayvancıya litre başına toplamda 3 TL'lik bir artış sağlanmış oldu” dedi.

Erden, üreticilerin alım gücünü korumak amacıyla yapılan bu zammın piyasaya mümkün olan en düşük düzeyde yansıtılması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.