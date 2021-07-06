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Çiğ süt fiyatları yeniden belirlendi

Çiğ süt fiyatları yeniden belirlendi

Hayvan üreticileri ile sağlanan uzlaşının ardından SÜTEK Yönetim Kurulu, çiğ süt fiyatlarını yeniden belirledi.

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Hayvan üreticileri ile sağlanan uzlaşının ardından SÜTEK Yönetim Kurulu, çiğ süt fiyatlarını yeniden belirledi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, SÜTEK Yönetim Kurulu 29 Haziran’da yaptığı toplantıda, 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere çiğ süt fiyatlarını yükseltti.

 

Yeni fiyatları gösteren tablo şöyle:

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