Çiğ süt fiyatları düzenlendi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı çiğ süt fiyatlarının yeniden düzenlendiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, SÜTEK Yönetim Kurulu’nun 14 Aralık Salı günü yaptığı toplantıda belirlediği çiğ süt fiyatları bugünden itibaren uygulanacak.

Açıklamaya göre, inek sütü-soğuk zinciri 4.87 TL/LT, inek sütü-buzlukta soğutulmuş 4.77 TL/LT ve inek sütü-açık 2.70 TL/LT; koyun sütü-soğuk zincir 10.47 TL/LT, koyun sütü – buzlukta soğutulmuş 10.17 TL/LT, koyun sütü-açık 9.77 TL/LT; keçi sütü-soğuk zincir 7.92 TL/LT, keçi sütü-buzlukta soğutulan 7.57 TL/LT, keçi sütü açık 7.23 TL/LT’den alınacak.