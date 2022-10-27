Eylül ayı çiğ süt bedelleri ödendi. 1-15 Eylül periyoduna ait çiğ süt bedellerinin tamamı bugün küçük ve büyükbaş hayvan üreticilerinin banka hesaplarına yatırıldı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, 654 üreticiye 55 milyon 366 bin 830 TL’lik ödeme yapıldı.