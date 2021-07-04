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Çiftçiler, TÜK ödemelerini Credıtwest Bank’tan teslim almaya başlıyor

Çiftçiler, TÜK ödemelerini Credıtwest Bank’tan teslim almaya başlıyor

TÜK (Toprak Ürünleri Kurumu) ve Creditwest Bank, üreticilerin rekolte ödemeleri ile ilgili yaptığı finansman anlaşmasını 3. kez yenileyerek  ülke üretimini desteklemeye devam ediyor.

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TÜK (Toprak Ürünleri Kurumu) ve Creditwest Bank, üreticilerin rekolte ödemeleri ile ilgili yaptığı finansman anlaşmasını 3. kez yenileyerek  ülke üretimini desteklemeye devam ediyor. Bu yıl yine  üreticiler, rekolte ödemelerini Credtwest Bank’tan anında ve eksiksiz bir şekilde alıyor.

İlgili finans anlaşmasına Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, Toprak Ürünleri Kurumu Başkanı Hasan Adahan imza koydu.   İmzalanan anlaşma kapsamında  rekolte ödemeleri Creditwest Bank şubelerinden 5 Temmuz’dan itibaren(bugün) gerçekleşmeye başlanıyor.

Creditwest Bank, tarım sektörüne önümüzdeki 3 yıl için 1 milyar TL kaynak ayırıyor

Creditwest Bank, 2014 yılından bu yana tarım sektörüne verdiği önem doğrultusunda finansal olarak ayırdığı kaynağı önümüzdeki 3 yıl için 1 Milyar TL olarak belirledi. Bu kaynak, yeni imzalanan TÜK ödemeleri protokolü , üreticiler için oluşturulan Emek Kart projesi ve Creditwest Bank’ın tüm ülke üreticileri için dizayn ettiği diğer ürünler için ayrılıyor.

 

REkolte ödemeleri geçen iki yıl olduğu gibi bu yıl da Creditwest’ten masrafsız olarak gerçekleşiyor

Creditwest Bank ve TÜK arasında bu yıl 3.kez gerçekleşen  anlaşması ile üreticilerin rekolte tesliminden doğan ödemeleri Creditwest Bank şubelerinden anında ve eksiksiz bir şekilde gerçekleşiyor.

İlgili ödemeler, üreticilere teslim sonrasi Kurum’dan verilen müstahsil makbuz belgesi  ile herhangi bir Creditwest Bank şubesine gidilerek hızlı ve eksiksiz bir şekilde gerçekleşecek. 

Ödemelerin hızlı  ve eksiksiz bir şekilde olması üreticilerin bütün yılın emeğini zamanında almarını sağlamakla beraber, üreticilerin nakit akışlarını sağlıklı bir noktaya taşıyor, hem de yeni yapacakları yatırım veya yeni ekim dönemi için planlarını gerçekleştirme imkanı sağlıyor.

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