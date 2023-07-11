“Christodoulides her şeyi konuşmaya hazır”

Serhat İNCİRLİ

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nicos Christodoulides, Kıbrıs sorunun çözümü için neredeyse her konuyu müzakere etmeye hazır olduklarını söyledi.

Başkan Christodoulides, geçtiğimiz Pazartesi günü, Güney Lefkoşa’daki Başkanlık Sarayı’nda YENİDÜZEN’in sorularını yanıtladı ve Türkiye’nin Avrupa Birliği ilişkilerinin ileriye taşınması konusunda da yapıcı bir şekilde konuşmaya hazır olduklarını ekledi.

“Federal çözüm dışında hiç bir modeli konuşmayız”

Christodoulides, federal çözüm dışındaki her hangi bir başka modeli asla görüşmeyeceklerini vurgularken, “Federasyon dışındaki her hangi bir çözüm modeli, hem Kıbrıslı Rumlar hem de Kıbrıslı Türkler için bir felaket olur. Dolayısıyla, bizler için, iki devletli çözümü konuşmak mümkün değildir” dedi.

“Piroi – Athienou ve Erenköy bizim için önemli”

“Yeni geçiş kapıları” konusunda da görüş belirten Christodoulides, özellikle Akıncılar köyü yakınlarındaki Piroi – Athienou ve Erenköy geçişlerinin kendileri için önemli olduğunu gizlemedi ve şunları söyledi:

“Kıbrıs Türk tarafı da konuşmaya hazırsa, yeni geçiş kapılarını konuşmaya hazırım. Bazı noktalar bizim için çok önemlidir. Örneğin Piroi – Athienou ve Kokkina (Erenköy)... Kapı açılacaksa, o kapılar, yine hem Kıbrıslı Rum, hem de Kıbrıslı Türk vatandaşlar için çok önemli olacaktır... Geçişler konusunu müzakere etmeye biz hazırız.”

Avrupa Birliği’nin rolü...

Olası müzakerelerde, Birleşmiş Milletler’in yerine Avrupa Birliği’ni önerdiği konusunda bir yanlış anlaşılmaya düşülmemesi gerektiğini ifade eden Christodoulides, özetle şöyle konuştu:

“Müzakereler konusunda Avrupa Birliği’nin bir liderlik rolü üstlenmesiyle ilgili yeni fikrim var... Bu konuya açıklık getirmek istiyorum... Avrupa Birliği’ni, Birleşmiş Milletler’in yerine koyalım demiyorum... Öyle bir şey yok... Müzakereleri, Crans Montana’da kaldığı yerden sürdürmek istiyoruz...”

“Türkiye – Avrupa Birliği ilişkisinin iyileşmesi için her şeyi konuşmaya da hazırım”

Christodoulides, Türkiye – Avrupa Birliği tam üyelik ilişkilerine de değindi ve “Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, İsveç’in NATO üyeliğine alınması ile ilgili sözlerini dinledim... Sayın Erdoğan, Avrupa Birliği’nin, Türkiye ile tam üyelik müzakerelerini başlatmasını, hatta bunu ileriye taşımasını istedi... Bu konuda tamamen yapıcı, ileriyi düşünerek her türlü Türkiye – Avrupa Birliği ilişkisinin iyileşmesi için her şeyi konuşmaya da hazırım” dedi.

“Kıbrıs sorunu çözülmezse felaket olur”

Christodoulides, “neler” olduğunu daha sonra açıklayacağı, Kıbrıslı Türklerle ilgili fikirlerden de söz etti ve şunları dile getirdi:

“Kıbrıslı Türklere bazı kolaylıklar sağlanması ile ilgili, Avrupa Birliği kapsamında gerçekleşecek fikirlerim var... Kıbrıs sorununa kalıcı bir çözüm bulmak için çalıştığımız sürece, tüm bütün bu konuları görüşmeye, müzakere etmeye hazırım...”

Başkan Christodoulides, Kıbrıs sorununun çözümüne büyük önem verdiğini yineledi, “Bu sorunu çözmezsek, hem Kıbrıslı Rumlar hem de Kıbrıslı Türkler için kesinlikle felaket olacaktır” sözünü yineledi.