CHP'li vekil Utku Çakırözer: "Türkiye’ye giriş yasağı olan kaç Kıbrıslı Türk var?"

"Hem buraya anlaşmalar getirip KKTC’yi dünyaya tanıtalım, bağımsızlığını egemenliğini gösterelim diyorsunuz. Hem de sonra çıkıp, Kıbrıs Türklerinin ülkemize girişine yasak koyuyorsunuz"

"‘Kıbrıs Türkünün hakkını hukukunu her yerde koruruz’ diyoruz ama onların en temel hakkı hukuku olan seyahat özgürlüğüne ve Türkiye'ye girişlerine kendimiz engel koyuyoruz"

"Aydınların, yazarların görüşünü beğenmezsiniz, çok kızarsınız ama seyahat özgürlüğünü kısıtlayamazsınız. Sorulunca da ‘Bu bizim egemenlik hakkımız’ diyerek geçiştiriyorsunuz"

"Bu insanlar kaç kişi? Hangi gerekçeyle neye dayanarak Türkiye’ye alınmıyor? Hem onlara hem kamuoyuna açıklamak zorundasınız"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın iletişim danışmanı Ali Bizden ile araştırmacı-yazar Ahmet Cavit Han’ın da aralarında bulunduğu bir grup Kıbrıslı Türk gazeteci, siyasetçi ve aydına yönelik ‘Türkiye’ye giriş yasağı’ Türkiye Meclisi'nde gündeme geldi.

TBMM Dış İşleri Komisyonundaki görüşmelerde CHP'li vekil Utku Çakırözer , AKP'nin Kıbrıs politikasını topa tuttu, “giriş yasağı” konusunu gündeme taşıdı, bu yasak kapsamında kaç Kıbrıslı Türkün olduğunu sordu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın iletişim danışmanı Ali Bizden ile araştırmacı-yazar Ahmet Cavit Han’ın da aralarında bulunduğu 40’ın üzerinde Kıbrıslı Türk gazeteci, siyasetçi ve aydına yönelik ‘Türkiye’ye giriş yasağı’ Komisyonda gündeme geldi. Kıbrıslı Türklere yönelik giriş yasaklarına tepki gösteren Çakırözer, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun konuyla ilgili yaptığı bir cümlelik açıklamayı da topa tuttu.

Çakırözer söz alarak şunları söyledi:

“Hem buraya anlaşmalar getirip KKTC’yi dünyaya tanıtalım, bağımsızlığını egemenliğini gösterelim diyorsunuz. Hem de sonra çıkıp, Kıbrıs Türklerinin ülkemize girişine yasak koyuyorsunuz. ‘Kıbrıs Türkünün hakkını hukukunu her yerde koruruz’ diyoruz ama onların en temel hakkı hukuku olan seyahat özgürlüğüne ve Türkiye'ye girişlerine kendimiz engel koyuyoruz. Ülkeye almadığınız kişi beğenin, beğenmeyin seçilmesine destek verdiğiniz KKTC eski Cumhurbaşkanının basın danışmanı. Aydınların, yazarların görüşünü beğenmezsiniz, çok kızarsınız ama seyahat özgürlüğünü kısıtlayamazsınız. Sorulunca da ‘Bu bizim egemenlik hakkımız’ diyerek geçiştiriyorsunuz. Bakan Çavuşoğlu’nun bu yanıtı kabul edilemez! Böylesine vahim bir demokrasi ayıbını tek cümlelik yanıt ile geçiştiremezsiniz. Bu insanlar kaç kişi? Hangi gerekçeyle neye dayanarak Türkiye’ye alınmıyor? Hem onlara hem kamuoyuna açıklamak zorundasınız! Aynısı KKTC’de ya da dünyanın başka noktasında bizim vatandaşlarımıza yapılsa sineye mi çekeceğiz?”

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Hem KKTC egemen olsun, bağımsız devlet olarak ilişkiyi geliştirelim diyorsunuz. Hem de KKTC’nin gazetecisini, siyasetçisini ve aydınlarını ülkeye sokmuyorsunuz. TRT dizilerinde Kıbrıs Türkü, Kıbrıs davasının efsane liderleri rencide ediliyor. Kıbrıs tarihi yok sayılıyor” dedi.

Görüşmelerde TRT’de yayınlanan ‘Bir zamanlar Kıbrıs’ta’ dizisi de gündeme getirildi. Bir Zamanlar Kıbrıs’ta dizisinde Kıbrıs Türklerinin rencide edildiğine yönelik şikayetleri hatırlatan Çakırözer, şu açıklamaları yaptı:

“TBMM’de Kıbrıs ile kültürel işbirliğinden bahsederken, diğer tarafta devletin resmi kanalı TRT’de Kıbrıs Türklerini rencide edici, Kıbrıs tarihini yok sayan dizilerin yapılması üzücü. Kıbrıs davamızın efsane liderleri Sayın Fazıl Küçük’ün ailesi, Sayın Rauf Denktaş’ın ailesi bu diziden, bu dizide Denktaş ve Küçük’ün gösteriliş tarzından şikayetçi. KKTC ile kültürel işbirliği yapacaksak bu Kıbrıs Türkünü rencide edecek, tarihini çarpıtacak şekilde olmamalı. Küçük ailesi, Denktaş ailesi, Kıbrıs Türkü, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayanlar duygularını, tarihe olan inançlarını rencide edecek, sorgulayacak yapımlardan, iş birliğinden kaçınılması gerekir”