“Cezaevinde kadro yetersiz, güvenlik riski artıyor”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) Başkanı Güven Bengihan, Merkezi Cezaevi’nin eski ve yeni binalarında bulunan toplam mahkum ve tutuklu sayısının 900’ü aştığını belirterek mevcut gardiyan eri kadrosunun hem çalışan hakları hem de güvenlik açısından sürdürülebilir olmaktan çıktığını ifade etti.

Bengihan, mevcut koşullar dikkate alındığında 15 Kadın ve 60 Erkek Gardiyan Eri için ilan edilen münhal sayısının yetersiz kaldığını vurguladı. Yapılan değerlendirmelere göre kadro açığının kapatılabilmesi için toplam 106 Erkek Gardiyan Eri ve 29 Kadın Gardiyan Eri istihdam edilmesi gerektiğini kaydetti.

Erkek Gardiyan Eri münhali için gerçekleştirilen yazılı sınavda 84 adayın başarılı olduğunu hatırlatan Bengihan, 60 olan münhal sayısının ek yetkiyle 24 kişi artırılarak sınavda başarılı olan tüm adayların istihdam edilmesi gerektiğini belirtti. Kadın Gardiyan Eri kadrosunda ise 15 olan münhal sayısının 14 kişi artırılmasının elzem olduğunu ifade etti.

Açıklamada, gardiyan eri eksikliği nedeniyle yeni cezaevi binasında 21 yaş altı çocuk ve genç mahkumlar için ayrılan bölümün kullanılamadığına da dikkat çekildi. Bengihan, rehabilitasyon odaklı bir sistem yerine çocuk ve gençlerin yetişkin mahkumlarla aynı ortamda tutulduğunu, bunun da suça yönelme riskini artırdığını söyledi.

İnsan ve çocuk haklarıyla uyumlu bir cezaevi sistemi için öncelikle personel ihtiyacının giderilmesi ve 21 yaş altına ayrılan bölümün hizmete açılması gerektiğini belirten Bengihan, İçişleri Bakanlığı’na çağrıda bulunarak konunun takipçisi olacaklarını kaydetti.