Cezaevinde darp, tehdit ve tecavüz: 4 zanlı!

Cezaevinde meydana gelen Cinsel Tecavüz, Vahim Zarar, Şiddet Tehdidi, Ciddi Darp ve Darp suçlarından tutuklanan zanlılar İ.U, H.T, A.G ve İ.T mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak, zanlıların Cinsel Tecavüz, Vahim Zarar, Şiddet Tehdidi, Ciddi Darp Ve Darp suçlarından mahkemede olduklarını belirtti.

Polis, 10.02.2023 tarihinde 22:00-24:00 saatleri arasında Merkezi Cezaevi’nde, tutuklu bulunan zanlıların, koğuştaki bir hükümsüz tutukluyu ciddi şekilde darp ettikten sonra, cinsel tecavüzde de bulunduklarını belirtti.

Polis ayrıca zanlıların darp edip tecavüz ettikleri tutukluyu de şikayetçi olursa kendisini öldüreceklerini söyleyip şiddet tehdidinde bulunduklarını anlattı.

Polis, 11.02.2023 tarihinde saat 10:00 raddelerinde zanlılar İ.U ve A.G’nin, müştekiye yine cinsel tecavüzde bulunduklarını belirtti. Polis, aynı tarihte müştekinin ilk şikayetini orada görevli olan gardiyanlara ilettiğini söyleyerek, Lefkoşa Devlet Hastanesinde yapılan doktor kontrollerinde bedensel zarara uğradığının tespit edildiğini açıkladıç

Zanlıların kıyafetlerinin emare olarak alındığını ve 15.02.2023 tarihinde zanlılardan kan örneklerinin DNA testine yollanmak üzere alındığını belirten Polis, cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 3 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.