Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü Cenk Soydan görevden alındı.

Karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Üst Kademe Yöneticileri Yasası’nın 2 maddesinin (2.) fıkrası uyarınca, 29.08.2019 tarihinde Sağlık Bakanlığı’na bağlı “Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü” mevkiine atanan Cenk Soydan’ın bugünden itibaren görevden alınmasına karar verildi.