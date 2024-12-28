Cenk Soydan görevden alındı
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü Cenk Soydan görevden alındı.
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Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü Cenk Soydan görevden alındı.
Karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Üst Kademe Yöneticileri Yasası’nın 2 maddesinin (2.) fıkrası uyarınca, 29.08.2019 tarihinde Sağlık Bakanlığı’na bağlı “Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü” mevkiine atanan Cenk Soydan’ın bugünden itibaren görevden alınmasına karar verildi.
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Etiketler : RESMİ GAZETE, Cenk Soydan