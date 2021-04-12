Cenevre’ye doğru: Ortak vizyon arayışı





Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik 27-29 Nisan'da Cenevre'de yapılacak gayri resmi zirve için geri sayım başladı.



Birleşmiş Milletler’in (BM) ev sahipliğindeki görüşmelere, Kıbrıslı tarafların yanı sıra Kıbrıs Cumhuriyeti’nin garantörleri Türkiye, Yunanistan ve İngiltere de katılacak.



Kıbrıs’ta 47 yıllık bölünmeye son vermeyi amaçlayan görüşmelerde “ortak vizyon” aranacak.



BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un Kıbrıslı liderlerle yaptığı son görüşmeler sonrasında, Cenevre’de yapılacak beşli konferans sürecinin netleştiği ifade edildi.



Adanın güneyinde yayınlanan Politis gazetesi, “Prosedür Kesinleşti ve Özü Görmeye Cenevre’ye Gidiyoruz – 5+1 İçin İtirazlarla Beraber Her Şey Hazır” manşetiyle gelişmeleri duyurdu.



Tüm sürecin salgını sebebiyle kısıtlamalar çerçevesinde olacağına dikkat çekildi. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ni müzakere masasında istemediği sürece aksinin olmasının pek mümkün görünmediğini belirten kaynaklar, “Zirvede, BM Genel Sekreteri tarafların arzu edilen hedefe yönelik aynı rotaya sahip olup olmadıklarını araştıracak” yorumu yapıldı.

Guterres’in Cenevre’de bulunacak tüm taraflarla hep birlikte, üçlü veya ikili şekilde görüşmeler gerçekleştirmeyi ve ortak bir vizyona ulaşmayı hedeflediğini aktaran Fileleftheros gazetesi ise, bu görüşmelerin, Korona salgını sebebiyle son anda dahi değişiklik gösterebileceklerinin altını çizdi.



Lute-Anastasiadis görüşmesinden yeni herhangi bir şey çıkmadığını ve Lute’un, konferansın nasıl gerçekleştirileceğine dair Anastasiadis’e bilgi aktardığını ifade eden gazete, AB’nin beşli konferansa katılımının ise, Türkiye’nin itirazları sebebiyle şu an için imkansız göründüğünü belirtti.



5’li Zirve nasıl yol alacak?



Konferansın ilk akşamı BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, tarafların temsilci heyetlerine, 1+10 kişi olacak şekilde kokteyl verecek.



Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk heyetlerinin yanı sıra garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere heyetleri, Birleşmiş Milletler ev sahipliğinde ikinci gün bir araya gelecek, ilk görüş alış verişi yapılacak.



BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tüm taraflarla ayrı ayrı görüşecek.



Guterres, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum taraflarıyla ayrı ayrı görüşecek ve 2’nci gün sonunda tüm heyetler yeniden bir araya gelecek.



Anastasiadis’in heyetinde kimler olacak?



Kıbrıs Rum basınına göre nastasiadis’e eşlik edecek heyette; Kıbrıslı Rum müzakereci Andreas Mavroyannis, Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios, Diplomatik Büro Şefi Kiriakos Kuros, Ulusal Konsey sekreteri Pandelis Pandelidis ve ELAM’ın dışındaki siyasi partilerin başkanlarının yer almasının beklendiği ifade edildi.



Kıbrıs sorununa ilişkin oluşturulan hukuk komitesinin üyesi olan dört avukat ile Anastasiadis’in yakın çalışma arkadaşları Yoannis Kasulidis ve Panayotis Dimitriu’nun da Cenevre’ye gideceklerini belirten gazeteler, hukukçu grubuyla toplantılar gerçekleştiren Tumazos Çelebis ve Tasos Conis’in de Cenevre’ye gitme ihtimallerinden de söz etti.



Tatar’ın heyetinde kimler olacak?



Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar’ın ekibinde kimler olacağı ise henüz açıklanmadı. Güneyden tüm siyasi parti başkanları Cenevre’deki zirveye katılırken, bu anlamda, Kıbrıslı Türk siyasi parti başkanlarının heyette olup olmayacağı ise bilinmiyor.





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