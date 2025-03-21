“Cenevre zirvesinin sonuçlarını memnuniyetle karşıladık”

Avrupa Halk Partisi(EPP-ELK), Cenevre’de Kıbrıs konusunda gerçekleştirilen genişletilmiş gayriresmi görüşmenin sonuçlarını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, Avrupa Halk Partisi’nin dün Brüksel’de gerçekleştirdiği Avrupa Konseyi öncesindeki toplantıya ve toplantı sonundaki ortak açıklamaya yer verdiler.

Habere göre Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ile Meclis ve DİSİ Başkanı Annita Dimitriu’nun da katıldığı toplantının ardından yapılan ortak açıklamada, Cenevre’deki genişletilmiş gayriresmi görüşmenin sonuçlarının memnuniyetle karşılandığı dile getirildi. Ortak açıklamada Kıbrıs sorununun AB ve uluslararası toplumun kabul ettiği, BM parametrelerine uygun çerçevede çözülebileceğine de vurgu yapıldı.

Nikos Hristodulidis’in, 2017 yılından sonra ilk kez, olumlu gelişmelere yol açan çabaları da alkışlanan açıklamada, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesinin, geniş bölge ve Türkiye-AB ilişkileri açısından da katalizör olacağı belirtildi.

Meclis ve DİSİ Başkanı Annita Dimitriu ise yaptığı açıklamada, Avrupa Konseyi ve Komisyonu başkanlarının, Cenevre öncesinde, BM Genel Sekreteri’ne gönderdiği mektuba atıfta bulunarak Avrupa Birliği’nin, Kıbrıs sorunundaki yegâne yaşayabilir çözümün, AB ilkeleri ve müktesebatı temelinde, iki kesimli iki toplumlu federasyon olduğunu net bir şekilde teyit ettiğini ifade etti.

Dimitriu, Avrupa Halk Partisi toplantısında ayrıca Avrupa savunmasının güçlendirilmesi konusuna da değindi.

Fileleftheros gazetesine göre Dimitriu, Avrupa Halk Partisi’nin belirttiği pozisyon olan iki kesimli iki toplumlu federasyonun, AB’nin; bu çerçeve dışında başka çözümleri kabul etmediği noktasında net bir mesajı teşkil ettiğini söyledi.

Gazete Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen’in, Avrupa Halk Partisi toplantısı sırasında, tüm üyelerin önünde, Cenevre’de yapılan çalışma ve toplantının sonucu konusunda Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’i tebrik ettiğini yazdı.