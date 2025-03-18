Cenevre Konferansı’na AB’den “görülmemiş müdahale” iddiası

Cenevre’de dün başlayan beşli konferansla ilgili haberler güney basınında geniş yer bulurken, Avrupa Birliği’nin (AB) BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e bir mektup göndererek Kıbrıs sorununa bulunacak bir çözümün AB normlarına uyumlu olması gerektiğini vurguladığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi: “AB’den Guterres’e Mektup – AB Mektubunu Açıklıyoruz – Von Der Leyen ve Costa BM’ye Çözümün AB Normlarıyla Uyumlu Olması Gerektiğini Bildirdiler” başlıları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e ortak bir mektup göndererek, “bugüne kadar AB’den görülmemiş bir şekilde Guterres’e müdahalede bulunduklarını” iddia etti.

Gazete, Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin girişimlerinin sonucu olarak gönderilen mektupta Costa ve von der Leyen’in, Kıbrıs soruna bulunacak bir çözümün AB normlarına uyumlu olması gerektiği uyarısında bulunduklarını öne sürdü.

AB’nin “Kıbrıs’ın AB ilkeleriyle uyumlu, BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde iki toplumlu iki kesimli federasyon temelinde bulunacak özlü bir çözüm yoluyla yeniden birleşmesine bağlılığını sürdürdüğü” belirtilen mektupta, Guterres’in çabalarına da destek belirtildi.

Mektupta ayrıca, Cenevre’de bu hafta gerçekleştirilen genişletilmiş konferansın resmi müzakerelere giden yolun açılmasını sağlaması umudu ifade edildi. Mektupta "AB’nin kendisine düşen rolü üstlenmeye, etkin katkı koymaya ve BM tarafından belirlenen süreci desteklemeye hazır olduğu” vurgulandı.

Gazete, Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin girişimi sonrasında gönderilen mektubun gerek zamanlama gerekse içerik bakımından önemli olduğunu ve AB’nin kritik bir anda gerçekleştirdiği bir müdahale şeklinde nitelendirildiğini de öne sürdü.

Hristodulidis Costa ve von der Leyen’le görüştü

Gazete haberinin devamında ise, Hristodulidis’in dün Costa ve von der Leyen’le telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini, her iki AB yetkilisinin Hristodulidis’e yönelik desteklerini dile getirirken Guterres’e gönderdikleri mektup konusundan da bilgi aktardıklarını yazdı.

Habere göre Avrupa Konseyi Başkanı Costa, Hristodulidis’le gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Guterres’le yaptığı telefon görüşmesi hakkında bilgi aktararak, “Kıbrıs sorununun AB’nin de sorunu olduğunu Guterres’e söylediği” bilgisini iletti.

Costa'nın AB’nin “iki devletli çözüm” argümanını kabul edemeyeceğini ifade ettiği de yer alan haberde Costa'nın, “Doğu Akdeniz’de istikrarlı ve güvenlik bir ortamın ve AB üyesi olan istikrarlı, bağımsız, barış içinde ve tam fonksiyonel bir Kıbrıs’ın AB’nin stratejik çıkarı olduğunu” vurguladığı ifade edildi.

“Tatar’dan tutum değişikliği”

Alithia gazetesi ise Cenevre konferansının dünkü kısmına ilişkin haberlerini: “Tatar’da Değişim – İki Devlet Yerine İki Taraftan ve Cenevre Yemeğinden Sonra İşbirliğinden Bahsetti - Genişletilmiş Konferans Dün Sonuçsuz – Gelişmeler Bugün Bekleniyor – Komiser Başka, Teknokrat Başka ve AB Temsilcisi Başka Şey” başlıkları altında verirken, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Cenevre’de “değiştiği” yorumunda bulundu.

Gazete, Genel Sekreter’in dün akşam verdiği yemeğin özlü bir sonuç olmadan tamamlanmış olmasına karşın yemekten sonra Tatar’ın yaptığı açıklamalardaki farklılığın “özlü olduğu” iddiasında bulundu.

Tatar’ın her zaman yaptığı “iki devlet” açıklamalarının aksine “iki taraftan” bahsettiğini ve “geçmişi unutalım” dediğini aktaran gazete, Tatar’ın açıklamalarını okuyucusuna yansıttı.

Dün akşamki yemeğe katılanların isimlerine de yer veren gazete, Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in açıklamasını da kısaca aktardı.

Letimbiotis, yemeğin “bugünkü önemli temaslar çerçevesinde sosyal nitelikli olduğunu” belirtirken Hristodulidis’in, İngiltere’nin Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Stephen Doughty, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Costa’yla telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini açıkladı.

Von der Leyen ve Costa’nın, BM Genel Sekreterine ortak bir mektup gönderdiklerini de belirten Letimbiotis, söz konusu mektubun “önemli bir anda önemli bir müdahale olduğu” iddiasında da bulundu.

AB’nin katılımı

Gazete bir diğer haberinde ise, dün akşam gerçekleştirilen yemekte AB’nin herhangi bir katılımının olmadığına dikkat çekti.

Gazete, Hristodulidis’in ulusa sesleniş konuşmasında “AB’nin konferansa komiser düzeyinde katılma ihtimalinden” söz ettiğini hatırlatırken nihayetinde AB’nin Cenevre’de teknokrat düzeyinde bulunduğunu ancak konferansta yer almadığını vurguladı.

AB Komisyonu Kıbrıs’ta Çözüm Destek Birimi Başkanı Giulia Bertozzolo’nun Cenevre’de bulunduğunu ancak konferansa katılmadığını, Cenevre’de bulunan siyasi parti başkanları ve gazetecilerden bir farkı olmadığını ifade eden gazete, Hristodulidis’in önceli açıklamalarıyla kamuoyunu yanlış yönlendirdiği iddiasında bulundu.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttı:

Politis: “Guterres Gerçekçi Senaryoyu Arıyor – Ursula’dan Kişisel İlgi”.

Haravgi: “Kıbrıs Sorununda Diyalog Sürecini Sürdürecek Adımları Arıyorlar – Tatar: ‘Geriye Değil İleriye Bakacağız”