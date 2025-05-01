Halil Falyalı'nın "finans müdürü" olduğu ifade edilen ve Hollanda'da istihbarat korumasında yaşam süren Cemil Önal'ın silahla vurularak öldürüldüğü iddia ediliyor. Önal son olarak, Bugün Kıbrıs gazetesinden Ayşemden Akın'a verdiği röportajda, devlet - mafya ilişkisine dair çarpıcı iddialar ortaya koymuştu.

İddiayı ortaya atan isim, Türk muhalif gazetecilerden Erk Acarer oldu. Acarer, X hesabından yaptığı paylaşımında, Önal'ın vurularak öldürüldüğüne dair iddialar ortaya attı. Acarer'in X hesabına, söz konusu iddiayı ortaya attıktan kısa süre sonra erişim engeli getirildi.

Öte yandan Hollanda'nın kamu yayıncısı NOS, güney Hollanda'da bulunan Rijswijk kentindeki bir otelde, kimliği açıklanmayan bir şahsın vurularak öldürüldüğünü yazdı.

Gazeteye göre olay, bugün Hollanda saati ile 17.45 civarında meydana geldi. West isimli gazeteye konuşan otel sahibi, olayın kameralara yansıdığını ve öldürülen otel müşterisinin oturup bir şeyler içtiği sırada, yanına gelen ve maskesi olmayan bir şahıs tarafından, yakın mesafeden vurulduğunu söyledi. Söz konusu şahsın silahlı saldırı sonrası kaçtığı ifade edildi.

Görgü tanıklarının 3 el ateş edildiğini gördükleri ifade ediliyor.

Önal, geçtiğimiz haftalarda, Hollanda'da bulunduğu sırada gazeteci Ayşemden Akın'a röportaj vermişti. Önal, Falyalı ailesinin elinde, Türkiye'deki pek çok üst düzey siyasinin veya yakınlarının kasetleri olduğunu, bir önceki TC Lefkoşa Elçisi Yasin Ekrem Serim'in bu kasetleri almak için görevlendirildiğini, Türkiye'de iktidarda bulunan pek çok siyasi isim ve yargı mensubuna rüşvet verdiklerini iddia etmişti. İddiaya konu isimler arasında; Fuat Oktay, Süleyman Soylu ve Hakan Fidan'ın oğlu da yer alıyordu. Röportajı yapan Akın ve Türkiye'deki muhalif medya, elindeki bilgi ve belgeler nedeniyle Önal'ın CIA dahil farklı istihbarat örgütleri tarafından korunduğunu aktarmıştı.