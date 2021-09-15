Cemal Erdoğan pozitif

Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan COVİD-19'a yakalandığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erdoğan “Arkadaşlar şu an Mersin'deyim. Kıbrıs’a gelmek için test yaptım, maalesef COVID 19 pozitif. 14 gün negatif olana kadar burada karantinada olacağım. Arkadaşlar telefonla kimse aramasın cevap vermeyeceğim” ifadelerini kullandı.