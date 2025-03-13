Çeler: “Çözüm bizim toplumsal geleceğimizle doğrudan ilişkili”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, “Çözüm için en büyük çabayı ortaya koyması gereken tarafların başında biz geliyoruz. Çünkü çözüm bizim toplumsal geleceğimizle doğrudan ilişkili” dedi.

Çeler yaptığı yazılı açıklamada, yıllardır uzayıp giden Kıbrıs sorununun pek çok tarafı olduğunu ancak bu tarafların içinde en çok canı yananın Kıbrıslı Türkler olduğunu belirterek, "çözümsüz geçen her anın en çok Kıbrıs Türk toplumuna zarar verdiği" görüşünü ifade etti. Çeler, Kıbrıs Türk tarafının, 17-18 Mart’ta Cenevre’de yapılacak genişletilmiş Kıbrıs zirvesine bu bilinçle hazırlanması gerektiğini ifade etti.

"Müzakereyi peşinen reddeden, gerçeklikten uzak beklentilerle zaman öldüren ve toplumsal geleceğe hizmet etmeyen bir siyasetin peşinden sürüklenmenin vahim bir hata olduğunu" kaydeden Çeler, "diplomaside hiçbir karşılığı olmayan restlerle kaybedilen zaman artık yeter" dedi.

Kıbrıs Türk tarafının beş yıldır izlediği tutumun "Crans Montana’da ipliği pazara çıkarılarak, köşeye sıkıştırıldığını söylediği Rum liderliğine can simidi olduğunu savunan Çeler, 17-18 Mart’ta, Kıbrıslı Türklerin çözüm iradesine uygun bir başlangıca fırsat tanınmasını istedi.

“Nihai çözüme ulaşılamamış olabilir fakat müzakere tarihindeki en büyük birikimin ve kazanımın federasyon temelinde yürütülen görüşmelerde elde edildiğini kimse unutmamalıdır” diyen Çeler, çözüme ulaşmanın en kısa ve en güvenli yolunun, birikimin en çok olduğu zemine dönmekten geçtiğini belirtti.

Rum tarafının, Crans Montana’da, tüm dünyanın gözü önünde açığa çıkan “siyasi eşitliği kabul etmeme” tavrını derhal terk etmesi gerektiğini kaydeden Çeler, “Kıbrıslı Türklerin, federal devletin siyasi eşit iki ortağından birisi olması gerektiği artık herkesçe anlaşılmalıdır” ifadesini kullandı.